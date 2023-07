Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar ne se sent pas en sécurité avec Elvish Yadav ; Pooja Bhatt RÉAGIT

Hier soir à Bigg Boss OTT 2 Weekend Ka Vaarnous avons vu Salman Khan prendre une classe de candidats. Elfique Yadav également tombé en panne et les fans du YouTuber sont furieux contre l’hôte superstar et ont également des problèmes. Nous avons également vu que le colocataire Jiya Shankar a été entendu dire Pooja Bhatt qu’elle ne se sent pas en sécurité avec son colocataire Elvish Yadav après avoir vu son comportement dans l’épisode Weekend Ka Vaar. Jiya a déclaré que même après que Pooja ait parlé de son mauvais comportement avec lui, il n’est jamais venu lui présenter ses excuses. Il a rétorqué que Jiya répandait des rumeurs à son sujet.

Jiya Shankar ne se sent pas en sécurité autour d’Elvish Yadav

Dans l’épisode, Elvish a été vu en train d’être scolarisé pour avoir dit du mal de Bebika Dhurve. Après que tout le monde se soit levé du canapé dans le salon, Jiya Shankar a déclaré: « Après votre conversation, Elfique est venu et m’a demandé si je ne me sentais pas en sécurité avec lui. Alors même alors, Elfique n’a jamais accepté cette conversation, il a dit qu’il parlait de la les commentaires qui sont apparus sur les réseaux sociaux. »

« … Je ne me sens pas en sécurité avec lui. Parce que s’il le sait et qu’il peut le dire devant autant de caméras, je ne sais pas quel genre de personne il est à l’extérieur. Son langage corporel et tout ce que vous avez vu Même après avoir eu une conversation avec vous, il aurait dû venir me voir et s’excuser, mais il a renversé la situation et m’a accusé de dire de mauvaises choses sur lui à tout le monde. »

Pooja Bhatt réagit à la déclaration de Jiya Shankar

Pooja Bhatt a ajouté: « Je suis d’accord avec vous à ce sujet. Je lui ai dit que si vous pensez que c’est une chose différente mais que vous le dites devant la caméra, êtes-vous stupide à ce sujet? Il a beaucoup de problèmes. Et Manisha Rani C’est à cause d’elle, d’Abhishek et le comportement de tout le monde a changé. Et elle n’est pas réelle du tout. » Plus tard, nous avons vu Elvish s’excuser auprès de Bebika et Jiya pour avoir parlé de manière inappropriée.

Elvish Yadav est entré dans la maison de Bigg Boss OTT 2 en tant que candidat générique. Il est entré dans la maison avec Aashika Bhatia. Il se lie d’amitié avec Manisha Rani, Abhishek Malhan et Aashika. Elvish a été testé par les colocataires la semaine précédente car il était Jiya Shmade un serviteur du reste des colocataires. Il a eu la chance de prendre sa revanche dans la tâche de capitaine.

(Avec les contributions de l’IANS)