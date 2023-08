Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar met fin à Abhiya ; demande aux fans d’arrêter de la lier à Abhishek Malhan

Bigg Boss OTT 2 a beaucoup diverti le public. L’émission s’est terminée mais les gens en parlent encore. Les concurrents de l’émission sont toujours à la mode sur les réseaux sociaux. De nombreux concurrents de l’émission ont récemment été mis en ligne sur Instagram. Elvish Yadav a créé l’histoire en obtenant le plus grand nombre de vues pour son live. Il a battu le record du vainqueur de Bigg Boss 16, MC Stan.

Abhishek Malhan alias Fukra Insaan a également été mis en ligne hier. Jiya Shankar et Manisha Rani ont également été mis en ligne sur Instagram récemment. Twitter est également rempli de discussions sur ces candidats. Le lien entre Abhishek et Jiya a fait parler de lui dans la ville. Les gens les ont expédiés ensemble.

#AbhiYa est devenu le favori. Cependant, certains d’entre eux aimaient aussi Abhishek et Manisha Rani alias #AbhiSha. Il y a eu des guerres de fans entre les fans de #AbhiYa et #AbhiSha. Les internautes ont également commencé à cibler Jiya et Manisha. Par conséquent, Jiya Shankar a maintenant réagi à cela.

Tweet de Jiya Shankar

Elle est allée sur Twitter pour écrire une longue note sur la haine qui vient à cause de l’expédition. Elle a exhorté les fans à cesser de l’expédier avec Abhishek.

Elle a écrit: « L’AMOUR pour tous les fandoms, mais maintenant, quelque part, il faut s’arrêter sur quel fandom est le meilleur, qui est faux et qui est réel. Je partage un lien avec quelques personnes de la maison et je vais m’en tenir à cela. Il ne change rien entre nous, peu importe ce que les gens peuvent dire. #Abhiya merci pour l’amour mais faites une pause dans ce qui apporte une haine inutile. Nous sommes meilleurs que cela et nous sommes des individus très forts. Jiya ne le fait pas doit être expédiée avec quelqu’un pour le lien qu’elle partage avec eux, plus que ce qu’elle est en tant qu’individu, du moins pas au point que l’amour devienne la guerre. Paix à tout le monde.

AMOUR pour tous les fandoms, mais maintenant, cela doit s’arrêter quelque part sur quel fandom est le meilleur, qui est faux et qui est réel. Je partage un lien avec quelques personnes de la maison et je m’en tiendrai à cela. Ça ne change rien entre nous quoi qu’en disent les gens. #Abhiya merci Jiyaa Shankar (@heyshankar_) 19 août 2023

Regardez l’interview d’Elvish Yadav après sa victoire :

Parlant de la grande finale de Bigg Boss OTT 2, Elvish a remporté le spectacle et Abhishek est devenu le premier finaliste du spectacle. Manisha Rani est devenue la deuxième finaliste de l’émission. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt se sont respectivement classés quatrième et cinquième.