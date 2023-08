Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar manque profondément à Abhishek Malhan alors qu’il décide de dormir sur leur lit ; les fans remarquent qu’il utilise son parfum

Les fans de Bigg Boss OTT 2 ont expédié Abhishek Malhan avec Manisha Rani et Jiya Shankar. Alors que Manisha Rani et lui ont un lien de parenté, les gens ont remarqué une étincelle sur la façon dont Jiya Shankar et lui interagissaient les uns avec les autres. Bien sûr, Jiya Shankar était également proche de Jad Hadid qui, selon elle, était comme une figure paternelle dans sa vie. Mais Abhishek Malhan et Jiya Shankar ont eu leurs moments dans la série. Les fans ont remarqué qu’il dormait sur « leur » lit après son élimination. D’autres aux yeux d’aigle ont dit qu’il utilisait aussi son parfum. Les admirateurs émotionnels du duo ont déclaré qu’il aimait son odeur, car il la trouvait réconfortante en période de stress.

Abhishek Malhan est très nerveux sur Bigg Boss OTT 2

Abhishek Malhan a déclaré qu’il avait des crises d’angoisse. Il a dit à Manisha Rani qu’il avait la nausée. Les fans sont nostalgiques en se souvenant de la façon dont Jiya Shankar et lui ont fait une entrée conjointe dans l’émission le premier jour. Elle lui a énormément manqué. Découvrez les réactions des chargeurs sur les réseaux sociaux…

Abhishek wapas Ashika k lit pe chala gaya, je sais utiliser accha nhi laga hoga pura ne lit pe Jiya k bina. Yaar ye banda bohut stress le raha hai kaisa se comporte kar raha Jiya k jane k bad. Shankar ji, s’il vous plaît, prenez soin de lui.#AbhiYa #JiyaShankar#AbhishekMalhan pic.twitter.com/3OQo4C381y OIG ?? (@forever_AbhiYa) 10 août 2023

Je le savais, il retournerait dans LEUR LIT ? ? J oreiller sur le côté, utilisant sa couette et disant ~ « tu me manques jiya, tu bhut acchi dost Rahi h meri.. aaj ye lit mera hai » Ps : isko tho light se prob thi na ?! ?#abhiya pic.twitter.com/GlKjc3LZLa Amulya (@amulya_kks) 9 août 2023

On peut voir que les fans sont très contrariés de voir à quel point Abhishek Malhan manque à son partenaire. Jiya Shankar a joué un jeu fabuleux sur Bigg Boss OTT 2.