Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar fait une crise de panique après avoir été à nouveau nominé pour les éliminations [Watch]

Cette semaine, Palak Purswani a été éliminé de la maison de Bigg Boss OTT 2. Elle a été nominée pour l’élimination aux côtés Jiya Shankar, Avinash Sachdev et Bebika Dhurvé. Jiya, Avinash et Bebika ont obtenu plus de votes que Palak et donc ce dernier a été expulsé de la maison. Et maintenant, une nouvelle série de tâches de nomination a été annoncée. Et cette fois, Jiya Shankar est à nouveau nominée. Oui, tu l’as bien lu. Il y a aussi un choc pour Jiya Shankar après quoi elle subit une attaque de panique à l’intérieur de la maison.

Jiya Shankar subit une attaque de panique dans la maison de Bigg Boss OTT 2

Le tour éliminatoire de la semaine 2 a eu lieu. La vidéo en direct devient virale en ligne dans les actualités du divertissement. Pendant la tâche de nomination, il semble que la personne avec deux buzzers ou moins serait en sécurité et que la personne qui obtiendrait plus de buzzers serait nommée. Et Jiya Shankar et Aaliya ont finalement été nommés dans la tâche. Une vidéo de Jiya ayant une attaque de panique devient virale en ce moment. Jiya se met à pleurer et perd la tête. Elle veut sortir. Que Jiya parle de la zone d’activité ou de la maison n’est pas clair. La respiration de Jiya semble également laborieuse. Akanksha Puri apporte son soutien. Elle se tient à ses côtés et prend soin d’elle.

Regardez la vidéo de Jiya Shankar souffrant d’une attaque de panique ici :

Jiya Shankar est choqué par le comportement d’Avinash

Il semble qu’Avinash, Bebika et Manisha aient voté contre Jiya Shankar. Ce dernier a été très choqué par la décision d’Avinash de la nommer et ils ont également eu une confrontation dans la zone d’activité. Manisha Rani, d’autre part, estime que Jiya a le moins de contribution à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2 et donc, même si elle part, cela ne fera pas une grande différence.

Regardez les vidéos de Jiya X Avinash et Manisha de l’élimination ici :

Ce mec est pire que tout, il veut #JiyaShankar attention 24h/24 et 7j/7 ? Il se moque toujours d’elle et #palak ??? avoir une vie plutôt que Jiya bro, et la jalousie de Paprika à propos de jiya est clairement montrée ici #JiyaKiJanta #JiyaKiJanta #JiyaKeJabaaz #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/Cf0vCOWUmY POUR JIYA SHANKAR (@infinitesoulxxx) 25 juin 2023

Jiya Shankar s’est d’abord bien lié avec Avinash Sachdev et Falaq Naaz. Cependant, elle a commencé à sentir qu’ils n’accordaient pas autant d’importance à son opinion et à ses pensées. Falaq et Avinash ont catégoriquement nié cela. Plus tard, Jiya a commencé à se lier avec Palak. Cependant, cela a été de courte durée puisque Palak a été éliminé de la série. Jiya avait le cœur brisé depuis qu’elle avait ravivé son amitié avec Palak. Palak et Jiya ont partagé une amitié d’environ 6 ans qui a disparu pour une raison quelconque.

