Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar expédie Abhiya ? Son commentaire sur Abhishek Malhan LIVE attire l’attention

Bigg Boss OTT 2 a pris fin mais l’engouement pour les concurrents de l’émission ne se termine jamais. Les concurrents de l’émission n’ont pas cessé de divertir les fans. Ils font tous la fête, passent en direct et divertissent le public avec leurs publications sur les réseaux sociaux. Elvish Yadav a récemment été mis en ligne sur son compte Instagram et a créé un disque. Il a obtenu la plus grande audience sur Instagram en direct. 594 000 personnes regardaient son live et il s’est cassé Grand Patron 16 record du vainqueur MC Stan de 590 000 téléspectateurs.

Après Elvish, même Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est passé en direct sur Instagram. Il a décidé de parler à ses fans car il n’a pu parler à personne après Bigg Boss OTT 2 terminé.

Jiya commente le live Instagram d’Abhishek

Cependant, alors qu’il était en direct, Jiya Shankar a commenté son live. Elle a écrit: « Aisa nerveux ho raha hai jaise mujhe propose karneko bol diya ho. » Cela le laissa rougir. Le commentaire de Jiya a attiré l’attention de tout le monde. Pour les non-initiés, Jiya et Abhishek ont ​​partagé un bon lien dans la série. En fait, une fois Abhishek a également été invité à proposer Jiya lors d’une tâche.

Après cela, les fans ont commencé à envoyer #AbhiYa sur les réseaux sociaux. Et maintenant, les fans ont recommencé à suivre la tendance #AbhiYa sur Twitter. L’un des utilisateurs a écrit : « Abhiya dance. After jiya commente abhishek live WE LOVE ABHIYA. »

Danse Abhiya After jiya commente abhishek en direct NOUS AIMONS ABHIYA pic.twitter.com/wL3KqPnwas ARYEN || MORT || (@dimagkhagaya) 19 août 2023

Jetez un œil à quelques tweets supplémentaires :

« NOUS AIMONS ABHIYA » pic.twitter.com/jPJ5KNXJH0 Imran Khan (@Imrankhan786061) 19 août 2023

NOUS AIMONS ABHIYA ??? pic.twitter.com/maz4l1b99g Akash Singh (@ AkashSingh31007) 19 août 2023

702 000 tweets sur NOUS AIMONS ABHIYA#Abhiya pic.twitter.com/hhGPMnworu Deepak Jangid (@itsdeepakjangid) 19 août 2023

Regardez l’interview d’Elvish Yadav :

Finale de Bigg Boss OTT 2

Elvish Yadav est devenu le premier candidat wild card à avoir remporté l’émission. Abhishek Malhan est devenu le premier finaliste et Manisha Rani est le deuxième finaliste de l’émission. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt ont obtenu respectivement la quatrième et la cinquième position.