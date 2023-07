Bigg Boss OTT 2: Jiya Shankar donne des objectifs de mode, enfile un sari d’une valeur de Rs 5,5 lakh pour Weekend Ka Vaar

Bigg Boss est aussi autant une question de mode que de jeux d’esprit, de tâches et de manipulations. Il semble que Jiya Shankar ait élevé la barre dans Bigg Boss OTT 2. L’actrice qui a été vue pour la dernière fois dans le film Ved a partagé quelques photos sur son compte Instagram. Elle peut être vue dans un sari noir. La tenue a une bordure pleine de paillettes. Eh bien, le sari est devenu un sujet de discussion. On dirait que Jiya Shankar portait un sari couture de la marque Rohit Bal. Le designer cachemirien est connu pour son choix de tissus et son savoir-faire complexe. Le prix a laissé les fans sous le choc.

Le coût du sari est de Rs 5,5 lakh. Ce doit être l’une des tenues les plus chères jamais portées par un concurrent de l’émission. Jiya Shankar avait fait une séance photo avant d’entrer. Découvrez ses magnifiques photos…

Dans l’émission, Jiya Shankar monte lentement et régulièrement. Son amitié avec Avinash Sachdev a attiré l’attention. Hier soir, elle a été vue en train de le taquiner sur la façon dont Jad Hadid et elle ont vu Falaq Naaz regarder Avinash. Jiya Shankar a également eu une vilaine bagarre avec Manisha Rani. Elle a dit que Manisha Rani était obstinée et ne l’écoutait pas. Jiya a déclaré que la candidate du Bihar avait de fortes idées préconçues à son sujet.

Bigg Boss OTT 2 a vu que Palak Purswani et Jiya Shankar ont réussi à raviver leur amitié. Il semble qu’ils se soient bloqués sur les réseaux sociaux après une bagarre idiote. Jiya Shankar a été vue pour la dernière fois dans l’émission télévisée Pisachini où elle était le principal rôle féminin. Eh bien, Jiya Shankar a sûrement fait tourner les têtes avec ce look. Maintenant, nous devons voir qui fait monter le compteur de la mode !