Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar devient la tendance principale alors qu’elle s’effondre en voyant le lien de Manisha Rani avec son père ; les fans disent : « Elle ne méritait pas… »

Bigg Boss OTT 2 est tout simplement à deux semaines de la finale. L’émission qui a commencé le 17 juin aura sa finale le 15 août 2023. L’émission a connu une prolongation de deux semaines car les fans ont manifesté beaucoup d’intérêt. D’Abhishek Malhan au candidat wild card Elvish Yadav, de nombreux candidats ont trouvé une immense renommée grâce à cette émission. Cette semaine est spéciale car les membres de la famille des concurrents entreront dans la maison. Abhishek Malhan et Avinash Sachdev rencontrent leurs mères respectives, tandis que Manisha Rani rencontre son père. Mais qu’en est-il de Jiya Shankar ?

Eh bien, est-ce qu’on s’attend à ce que Jiya ShankarLa mère de entrerait dans l’émission pour montrer son soutien. Cependant, elle est devenue très émue de voir le lien entre Manisha Rani et son père. Les parents de Jiya se seraient séparés quand elle avait 13 ans et c’est sur Bigg Boss OTT 2 qu’elle a parlé de sa relation avec son père. Elle a dit qu’elle n’utilisait pas le nom de son père et que Shankar n’était pas son vrai nom. Même à Abhishek Malhan, elle s’est ouverte et a déclaré qu’il est difficile de vivre avec une mère célibataire et qu’elle a traversé des moments difficiles en raison de l’absence d’une figure paternelle.

Maintenant, tous les fans compatissent avec Jiya Shankar car elle avait les larmes aux yeux en voyant Manisha Rani se lier avec son père. Beaucoup disent qu’elle ne mérite pas ce traitement.

Découvrez les tweets sur Jiya Shankar ci-dessous :

Jiya à Manisha : Boht pyaare hain tere papa Jiya est devenue émotive, Manisha l’a serrée dans ses bras. Comme Manisha vient également d’un foyer brisé, elle peut comprendre à quel point Jiya doit se sentir vide.#JiyaShankar #ManishaRani pic.twitter.com/J4RjMuNdmW Diksha (@Parasxhoney) 31 juillet 2023

Jiya a commencé à pleurer quand le père de Manisha est sorti de la maison, elle est devenue émue en voyant leur lien, j’espère qu’elle restera forte ? #JiyaShankar#AbhiYa #BBOTT2 pic.twitter.com/rvjoAZVXXt ishh (@itvstan_ishh) 31 juillet 2023

#JiyaShankar elle ne mérite pas ce traitement.. il faut faire une tendance maintenant il est grand temps. Votez continuellement n tendance pour elle .. bahot halke me liya hai logone communauté khudki ko mahaan dikhane k liye. Ils ont choisi jiya bcos wo introverti n akeli hai. #JiyaShankar ? #Abhiya https://t.co/PmULElCsyu Sid mania (@BhagyaJ2) 31 juillet 2023

Nous espérons que la mère de Jiya Shankar entrera dans la maison de Bigg Boss OTT 2 pour renforcer sa motivation à participer au jeu. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.