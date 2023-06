Bigg Boss OTT 2 : Jiya Shankar alias Heroine partage son plan de match pour l’émission Salman Khan [Exclusive]

La saison 2 de Bigg Boss OTT est de retour après une saison 1 réussie. Salman Khan héberge l’émission de télé-réalité qui est diffusée gratuitement sur Jio Cinema. Plusieurs candidats sont maintenant assignés à résidence et sont sous tension pour gagner le spectacle. De tous les candidats, Jiya Shankar, qui porte le nom d’alias Heroine, a également eu une interview exclusive avec nous. Jiya a révélé qu’elle serait elle-même et maintiendrait une ligne. Elle a également révélé comment elle défiera les autres concurrents et gérera la rage de Salman Khan. Jiya qui est apparu dans plusieurs films a été vu pour la dernière fois en face de Riteish Deshmukh dans Ved.

Comment avez-vous obtenu le nom d’héroïne et comment est-il lié à votre identité ?

Tout le monde sait qui est Jiya Shankar et tout le monde connaît mon métier. Alors oui, je suis une actrice en hindi, cela signifie héroïne.

Quelle préparation as-tu faite pour concourir dans la maison ?

Rien, en fait. Je vais juste être moi et les gens apprendront à se connaître. Je pense que ce jeu, Big Boss lui-même, est tout à ce sujet. Je ne pense pas que les gens puissent être autre chose que ce qu’ils sont réellement, et s’ils ne le sont pas, cela se passe définitivement d’une très mauvaise manière ou d’une manière qu’il ne devrait pas. Donc je pense que si tu es toi-même, il vaut mieux que les gens t’acceptent comme ça plutôt que de prétendre être qui tu n’es pas.

En travaillant sur des films, avez-vous déjà pensé à participer à Bigg Boss ? Comment cette émission vous est-elle arrivée ?

C’est arrivé parce que j’avais juste le temps maintenant et j’ai eu cette bonne opportunité à ma façon et j’ai pensé que je pouvais la saisir.

Comment allez-vous défier les autres concurrents ?

Je vais juste être moi-même, et s’ils trouvent ça comme une menace, c’est assez bien pour moi.

Que garderez-vous à l’esprit pour être à l’abri de la colère de Salman Khan ?

Je ne suis pas le genre de personne qui franchira une ligne contre laquelle Salman Sir serait en colère, à la fin de la journée ou à la fin du week-end. Je connais ma ligne même si la situation pourrait devenir mauvaise ou pire ou moche. Ou même si l’autre personne devant moi a franchi sa ligne, je ne ferai pas la même chose quoi qu’il arrive. J’ai traversé beaucoup de choses dans ma vie et cela m’a appris à être sain d’esprit dans de telles situations. Donc je suis cela et je serai respectueux envers les gens mais cela ne veut pas dire que je ne prendrai pas position pour moi-même, ce que je ferai, mais d’une manière qui ne manque de respect à personne.

Le public décidera qui reste et qui part, quel sera votre plan de match pour survivre ?

Tout dépend de comment ça va se passer, comment je vais me sentir à l’intérieur de la maison, et comment la situation évolue quand je rencontre tout le monde. Donc je pense que tout dépend de ça.

Quelles leçons avez-vous tirées de la saison précédente et de l’émission télévisée Bigg Boss ?

Je n’ai pas vraiment regardé Big Boss aucune des saisons parce que j’étais toujours occupé et je n’ai jamais eu le temps ni l’opportunité de regarder toute la saison, mais j’ai toujours su ce qui se passait à l’intérieur de la maison et des morceaux mais je n’ai jamais regardé les saisons.