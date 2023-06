Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid suivra Abdu Rozik pour devenir célèbre ; entrer dans le spectacle de Salman Khan est sa première étape [Exclusive]

Jad Hadid s’est avéré être le casonova de Bigg Boos OTT 2 car on le voit flirter avec presque toutes les filles de la maison. Tout d’abord, nous l’avons vu nouer des liens avec la fille Bihari et l’influenceuse de You Tube Manisha Rani, et dans les derniers épisodes, nous avons vu quelque chose se préparer entre Akansha Puri et lui. Coupure sur le moment où il flirtait avec Jiya Shankar en prenant une bouchée de sandwich dans son assiette et en mentionnant s’il pouvait prendre une bouchée d’elle ou du sandwich. Eh bien, clairement, en peu de temps, il a réussi à saisir les globes oculaires. Avant d’entrer dans la maison, Jad Hadid s’est entretenu exclusivement avec BollywoodLife, où il a mentionné avoir de grands rêves de faire carrière à Bollywood ou dans l’industrie de la télévision et comment Abdu Rozik lui a donné le courage de le faire.

Lors d’une conversation exclusive avec BollywoodLife, Jad a déclaré: « Abdu Rozik est mon ami, et je l’ai vu obtenir tellement dans la maison de Bigg Boss, et je veux quelque chose de similaire aussi. Je pense depuis longtemps à faire quelque chose en Inde. mais je ne savais pas comment j’allais l’obtenir, puis j’ai vu Abdu. Je veux faire du bon travail dans l’industrie indienne du cinéma et de la télévision ». Partageant son enthousiasme à l’idée d’entrer dans la maison Bigg Boss OTT 2, Jad a déclaré qu’il n’avait jamais vu de saisons, à l’exception de quelques-unes d’Abdu Rozik, seulement pour connaître le schéma du jeu.

#JadHadid – AEDA BANKE PEDA au sens propre du terme. Et il a peu de porte-parole sous la forme de Falaq, Dirty n Gross n Unhygienic Cyrus, Avinash Jhootdev et Pooja Bhatt. QUEL GROUPE !#BiggBossOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema ?????? (@justtsayinggz) 21 juin 2023

Interrogé sur le fait d’avoir une histoire d’amour dans la maison, Jad a déclaré qu’il laisserait tout se passer de manière organique et ne ferait pas d’effort délibéré pour avoir un angle d’amour. Eh bien, au début, Jad fait exactement le contraire de ce qu’il a dit, mais l’homme est devenu l’un des favoris des téléspectateurs.