Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid flirte avec Akansha Puri ; lui demande de l’épouser

Jad Hadid est définitivement l’homme de la maison en ce moment, et il a attiré beaucoup d’attention en raison de sa nature coquette. Tout d’abord, il a attrapé les globes oculaires avec sa liaison avec Manisha Rani dans la maison, où il y a plus de ressemblance du côté de Manisha par rapport à celui de Jad. Et maintenant, nous voyons Jad Hadid flirter avec Akansha Puri, qui a gagné en popularité en raison de son passage avec Paras Chabbra, où il a été affirmé qu’ils étaient amants, et Paras a utilisé Akansha Puri à son avantage lors de son entrée dans la maison Bigg Boss 13, et plus tard, il a rencontré Mahira Sharma. Alors qu’Akansha s’est également mariée au chanteur Mika Singh dans son émission Mika Di Vohti, elle attire maintenant beaucoup de regards avec son passage dans Bigg Boss OTT 2.

Regardez la vidéo du concurrent de Bigg Boss OTT 2 Jad Hadid exprimant ses vrais sentiments pour Akansha Puri.

Dans la dernière promo de l’émission, vous pouvez voir Jad Hadid exprimer ses vrais sentiments pour Akansha et lui dire qu’elle devrait l’épouser en appelant l’actrice sa version féminine. Dans la promo, on peut le voir remercier Akansha en disant : Merci beaucoup, vraiment. Je ne sais pas à quoi ça aurait ressemblé s’il n’y avait pas eu de toi ici, comme ce moment de paix, tu as parfois quand tu es comme dans le chaos, dans le désordre, les bruits et tout, et tu as l’impression que tu es juste envie de s’enfuir et de s’isoler et de prendre un verre de martini ou de champagne ».

Et plus tard, il lui demande si elle l’aime, plaisante, Marions-nous, et laisse Akansha sous le choc. Pendant ce temps, Manisha Rani s’efforce de gagner Jad. Y aura-t-il une bagarre entre les filles pour l’homme ? Eh bien, le temps nous le dira.