Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid et un autre concurrent expulsés de l’émission de Salman Khan ? Ces célébrités en sécurité ?

Bigg Boss OTT 2 : L’expulsion de cette semaine était extrêmement critique, car les fans s’inquiétaient de la sortie de Manisha Rani et Jiya Shankar de la série. Mais il semble qu’ils soient en sécurité, et les concurrents qui ont été éliminés de la série sont Jad Hadid et Avinash Sachdev. Les fans célèbrent en ce moment que Manisha Rani est en sécurité et qu’elle mérite à juste titre de rester dans la maison, et ils l’encouragent pour sa survie. Et maintenant, il y a un fort buzz que Jad et Avinash ont été éliminés de la série car ils ont obtenu le moins de votes par rapport à Manisha Rani et Jiya Shankar.

Exclusif #BiggBossOTT2 A tous ceux qui demandent #ManishaRani et #JiyaShankar sont en sécurité afin que leurs fans n’aient pas à s’inquiéter BiggBoss Khabri (@TheKhabriTweets) 6 août 2023

#BiggBossOTT2 Double élimination dans la maison. Comme révélé plus tôt #ManishaRani et #Jiyashankar a été sauvé en recevant un maximum de votes pic.twitter.com/fkbEIpREKJ BiggBoss Khabri (@TheKhabriTweets) 6 août 2023

Bigg Boss ka saison khatam hojaega Shayad ek din vous sab déteste bhi kam ho jaegi Mais ap sabka pyaar ap sabka soutient hamesha yaad rahega ? Toujours reconnaissant, toujours gracieux et toujours humble ? Nouvelle génération hai, définitivement un long chemin à parcourir !! ? Jo log gali dete hai unhe phool ? https://t.co/gKJihFjKZK Prerna Malhan (@HubWanderers) 6 août 2023

La poignée Twitter de Bigg Boss Khabri a même confirmé la nouvelle que Manisha Rani et Jiya Shankar sont à l’abri de l’élimination, mais jusqu’à présent, seul Zoom a mentionné que Jad et Avinash Sachdev ont été expulsés. Pendant ce temps, Abhishek Malhan est devenu le premier concurrent à devenir finaliste, et Pooja Bhatt a crié au scandale et s’est exclamé qu’ils avaient mal joué.

Pendant le week-end, ka vaar, nous voyons comment Salman Khan instruit Abhishek Malhan sur sa déclaration sur les followers et comment il est extrêmement confiant à ce sujet et ses followers sont extrêmement moins par rapport à l’émission Bigg Boss, mais les fans de Fukra Insaan soutiennent lui et prétendent qu’il est plus grand que Bigg Boss.