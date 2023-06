Bigg Boss OTT 2 fait assez de nouvelles sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Jad Hadid a fait l’objet d’un examen minutieux des médias sociaux. L’influenceur du Moyen-Orient a tenté de se rapprocher d’Akanksha Puri. Il y en a beaucoup qui pensent que Jad et elle forment une paire chaude. Avec les fans qui expédient Abhishek Malhan et Jiya Shankar, l’autre jodi en devenir est Jad Hadid et Manisha Rani ou Jad et Akanksha. Les fans étaient bouleversés depuis qu’il avait dit à Akanksha Puri qu’il aimait ses vêtements d’intérieur Calvin Klein. Cela rappelle un peu Bigg Boss 16 où Shalin Bhanot a complimenté Soundarya Sharma sur ses vêtements intérieurs. Il avait aussi créé du drame.

Maintenant, une nouvelle vidéo est sortie où Jad Hadid demande à Akanksha Puri quelle est la couleur de ses vêtements d’intérieur. Elle le fait taire. On dirait que ses vêtements d’intérieur ressortaient et il lui a dit de lisser son jean. Mais les gens ne sont pas impressionnés. Il y a eu une vidéo où on le voit la serrer dans ses bras par derrière. Akanksha Puri semblait un peu mal à l’aise selon les médias sociaux. Sinon, les deux s’entendent très bien. Découvrez cette dernière vidéo qui circule sur les réseaux sociaux…

Jadhadid demande à akansha puri quelle couleur de sous-vêtement tu portes ? ce gars est le fluage numéro un et tharki ne sait pas pourquoi les showmakers continuent d’encourager cela. clairement, vous pouvez l’entendre demander « un rouge ?, de quelle couleur ? » #jadhadid #BiggBossOTT #biggbossott2 #jiyashankar #FukraInsaan pic.twitter.com/OJqubJpHQJ Orateur de vérité (@rameshsuvarna14) 26 juin 2023

@MumbaiPolice ? vous laissez ce spectacle se dérouler avec ce commentaire inapproprié dans votre état ? agir sur eux Rude ? Marvel Boy (@marvelboyHaRSH) 26 juin 2023

Maintenant c’est trop ? lK_fulare (@LK_Evil) 26 juin 2023

Ce n’est pas beau mais je pense qu’il lui disait juste qu’il est vu à l’extérieur Jay murthy (@ Jay65215252) 26 juin 2023

Vous vous moquez de moi ? ? Wtf c’est ça ? Mettre une femme mal à l’aise devant des millions de personnes ?#AkanshaPuri #Jadhadid #BBOTT2 #BBOTT2onJioCinema https://t.co/0IU0Mz9v8b Abeille Unique (@Dattatreya_Das7) 26 juin 2023

Bigg Boss OTT 2 arrive sur Jio Cinema et Salman Khan est l’hôte. Akanksha Puri a déclaré dans l’émission qu’elle était complètement célibataire. Elle a dit que Mika Singh n’était qu’un de ses meilleurs amis. Jad Hadid est également divorcé. C’est un bon ami d’Abdu Rozik. Jad Hadid est également père d’une petite fille de cinq ans. Voyons où va ce vaisseau dans Bigg Boss OTT 2.