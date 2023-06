Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid a-t-il mis Akanksha Puri mal à l’aise ? CETTE vidéo virale en direct laisse les internautes sous le choc [Watch]

Bigg Boss OTT 2 a commencé et il a déjà pris un bon départ. Les internautes ont pris leur temps pour évaluer les candidats qui ont été enfermés à l’intérieur de la maison cette saison. Eh bien, le flirt se passe à l’intérieur de la maison de Salman Khan qui a animé une émission de télé-réalité à grande échelle. Alors que certains forment de véritables liens, certains sont déjà en mode combat. Jad Hadid de Dubaï semble éperdument amoureux de Akanksha Puri. Cependant, l’actrice garde ses distances. Et maintenant, une vidéo devient virale dans laquelle on voit Jad mettre Akanksha mal à l’aise.

Jad Hadid a-t-il mis Akanksha Puri mal à l’aise dans Bigg Boss OTT 2 ?

Jad Hadid est très épris d’Akanksha Puri. Depuis qu’Akanksha est entré dans la maison avec Palak Purswani, Jad a consacré toute son attention à Akanksha. Même quand Akanksha a demandé à Jad de ralentir les choses, il lui a accordé toute son attention. Eh bien, ce n’est pas mal qu’il aime Akanksha. Cependant, il y a une vidéo qui a attiré l’attention de tout le monde dans laquelle on voit Jad rapprochant Akanksha de lui par la taille. Akanksha a été surpris. Elle le clarifie à Jad en même temps. Elle lui dit qu’elle n’aime pas trop se toucher.

Regardez la vidéo d’Akanksha et Jad de Bigg Boss OTT 2 ici :

Les internautes sous le choc de la vidéo

Si les internautes ne pensent pas négativement à Jad, ils sont cependant choqués par la vidéo. Certains ont même expliqué pourquoi Salman Khan n’en avait pas parlé dans Weekend Ka Vaar. Découvrez les réactions ici:

Pas accepté du tout #JadHadid Il a vraiment besoin de contrôler ses pulsions Et #AkankshaPuri mieux vaut bien la gérer sinon elle doit garder ses distances ! #BiggBossOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema https://t.co/c5l9Wj9aMJ Karantastique (@karantastique11) 23 juin 2023

Pensées folles et proposition de Jad pour Akanksha

Quand Akanksha Puri est entré dans la maison. En quelques jours, Jad avait expliqué comment il aurait embrassé Akanksha dans un cadre différent et l’aurait même mordue. Akanksha lui avait alors demandé de se calmer. Plus tard, Jad a même proposé à Akanksha et lui a demandé de l’épouser. Cependant, Akanksha l’avait poliment refusé en disant qu’elle ne pouvait pas s’impliquer avec une personne dans les 4 jours. Jad avait le cœur brisé mais il lui prodiguait toujours de l’attention.