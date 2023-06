Bigg Boss OTT 2 : Jad Hadid a-t-il complimenté les sous-vêtements d’Akanksha Puri dans la série ?

Bigg Boss OTT 2 se passe bien. L’émission semble avoir suffisamment de buzz sur les réseaux sociaux. Le beau gosse du Moyen-Orient Jad Hadid semble être au centre de toutes les attentions. Nous avons non pas une mais trois dames qui sont en discussion avec lui. Les fans de Manisha Rani, Jiya Shankar et Akanksha Puri expédient leur favori avec Jad Hadid. Nous avons vu que Jad Hadid s’est rendu à Akanksha Puri et dans ses environs au cours des deux derniers jours. Qu’il s’agisse de lui apporter de l’eau ou de faire la vaisselle avec elle, le lien donne du contenu. De plus, ils ont l’air bien car ils sont deux personnes sexy ensemble.

Eh bien, les fans ont remarqué que Jad Hadid avait complimenté les sous-vêtements d’Akanksha Puri dans l’émission. Il semble que ses sous-vêtements traînaient quand il a fait ce commentaire. Ce n’est pas la première fois qu’un concurrent masculin parle de sous-vêtements. Les fans se souviennent comment Shalin Bhanot a dit à Soundarya Sharma qu’il préférait également les sous-vêtements de Calvin Klein uniquement.

Jad Hadid est un mannequin et créateur de contenu de Dubaï. Il est divorcé avec une petite fille. Il vient du Liban. Le beau mannequin nous a dit qu’il avait été inspiré par le parcours de son bon ami et concurrent de Bigg Boss 16 Abdu Rozik dans l’émission. Akanksha Puri et Jad Hadid sont liés depuis deux jours. Au départ, il n’a été vu qu’avec Jiya Shankar. Manisha Rani a avoué qu’elle était amoureuse de lui. La maison a été divisée en deux groupes. Les fans ont déjà qualifié Pooja Bhatt and co de nouveau Mandali de la série. Hier soir, nous avons vu un immense drame entre Palak Purswani et Pooja Bhatt. Cette dernière lui a dit qu’elle était ingrate pour l’aide qu’elle a reçue d’elle dans l’émission.