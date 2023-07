Bigg Boss OTT 2 : Honte aux tendances de Jiya alors qu’elle donne de l’eau savonneuse à boire à Elvish Yadav ; les fans de ce dernier critiquent sévèrement l’actrice [Check Reactions]

Bigg Boss OTT 2 bourdonne chaud et comment! Deux personnes sont entrées dans Salman Khan– web show hébergé, Elfique Yadav et Aashika Bhatia. Elfique est devenu le sujet de conversation de la ville sur les réseaux sociaux alors qu’il agace les concurrents à l’intérieur de la maison. Et en une journée, il a réussi à énerver certains des concurrents. Il a été très franc avec ses opinions à l’intérieur de la maison et cela n’a pas été bien accueilli par la plupart d’entre eux. Elvish a eu une prise de bec avec Avinash Sachdev, Jiya Shankar et Falaq Naaz jusqu’à présent. Et aujourd’hui, les fans d’Elvish appellent Jiya pour son acte.

Tendances Jiya Shankar sur les réseaux sociaux

Jiya Shankar est entré dans la maison de Bigg Boss OTT 2 le jour 1, cependant, Elvish Yadav est relativement nouveau. Mais il a été question d’Elfique ayant regardé l’émission à l’extérieur et ayant sa propre stratégie. Elfique n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a qualifié Jiya de faux. Et aujourd’hui, il se trouve que Jiya Shankar, selon les tendances en ligne, vieillit l’eau elfique mélangée à du lavage des mains pour boire. Elfique ne s’en rendit pas compte et but une gorgée. Une vidéo de Jiya affirmant que quelqu’un ne doit pas avoir lavé le verre correctement et ne pas se sentir mal à propos de son acte devient virale.

Elvish Yadav perd son sang froid sur Jiya Shankar

Elvish Yadav semble très en colère contre Jiya mais il tient sa langue. Il lui dit que dans son pays natal, c’est une grosse affaire de donner de l’eau à boire à quelqu’un. Il ramène la maison de Jiya à ce sujet en disant que chez elle, les gens donneraient n’importe quoi à n’importe qui mais chez lui, ce n’est pas comme ça. Abhishek Malhan alias Fukra Insaan intervient également dans l’affaire et tente de faire réaliser à Jiya Shankar sa folie. Mais en vain.

Regardez la vidéo de Jiya Shankar et Elvish Yadav ici :

Les internautes perdent leur sang-froid sur Jiya Shankar, tendance « Shame on Jiya »

Les internautes sont extrêmement furieux contre Jiya Shankar pour ce geste. Ils l’appellent poison toxique et lent et certains ont dit qu’Abhishek devrait rester loin d’elle maintenant. Les gens soulignent à quel point Jiya est arrogant et n’a aucun remords pour la mort du savon à vaisselle. Découvrez les tweets ici :

Paani pilana sch me dharam ka kaam hota h yrr ?C’est en dessous de la ceinture honte sur jiya#ElvishYadav #ElvishArmy #ElvishIsTheBoss Sid ? (@its____sid) 18 juillet 2023

Ispe mircha lagai to rori thi chudail ab itni ghatiya harkat karri hai envie de le frapper. Apeksha Bhatnagar (@ApekshaBhatnag3) 18 juillet 2023

#ShameOnJiya iske saath tendance kro qn Anand (@Anand_paltan) 18 juillet 2023

Bhai abhiahek ne stand ispe fans elfiques kuchh nhi bolenge sirf déteste karege nalle fan de fukra_insaan ??? (@OmBahad06349799) 18 juillet 2023

Itna pas cher Harkate kaise kar lete hai vous vous connectez … Jeu se upar Santé hai kya … Elfique ke kuch ho jaata toh yaar … kal ko kuch bhi mila denge vous vous connectez ..?#FukraInsaan #AbhishekMalhan #FukraArmy #PandaGang Aditya Singh Thakur (@AdityaHeHu) 18 juillet 2023

@heyshankar_ cela montre à quel point elle est méchante de son cœur. Jamais dans l’histoire de bigboss quelqu’un n’a fait une telle chose. Pénélope Gladys3 (@umikipa) 18 juillet 2023

Tout le monde s’il vous plaît tendance et demandez #BBOTTSeason2 prendre des mesures sérieuses contre@heyshankar_ . Vous dites que tout le monde est en sécurité dans cette maison et elle a fait cette chose dégoûtante et dangereuse. Rahul Singh (@Rahulsi48874543) 18 juillet 2023

L’inhumanité à son paroxysme ! Ces gens bon marché rient après avoir vu l’elfique Yadav boire de l’eau mélangée à du savon.pic.twitter.com/nlztbbQvSR #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 18 juillet 2023

JIYA ??- la fille la plus dégoûtante, stupide et sans vergogne de la maison BB qui ne sait même pas comment donner un verre d’eau à une personne. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes l’aiment. Elle montre sa classe dans la maison « slow-poison ». Elle devrait être reconnaissante envers Elfique. #ShameOnJiya SYSTÈMEMMMM ? ? (@AmritaK77211542) 18 juillet 2023

Comportement inacceptable ! Jiya donnant de l’eau avec du savon à Elvish Yadav est complètement faux et condamnable. #ShameOnJiya https://t.co/lYhQZfwuXu Shubham Kumar Singh (@Shubham25072326) 18 juillet 2023

#shameonjiya harkat le moins cher Nitin Singh (@NitinSi42560011) 18 juillet 2023

Nikalo an isko @JioCinema Ye log ko montre moi lai kyu jab kuch karna nai hai#ShameOnJiya Biscuit (@CookieEater031) 18 juillet 2023

J’espère qu’Abhishek nous se dur hie rahe ab ffs #ShameOnJiya solll. (@soltheqt) 18 juillet 2023

#ShameOnJiya La fille aux visages illimités. Elle ne savait pas comment traiter les gens. C’est un vrai serpent ???? J’espère @Grand chef @BeingSalmanKhan Faites le pas C’est un short tueur (@ ANUJ97791) 18 juillet 2023

Au moins biggboss devrait l’envoyer en prison..kuch toh punition do…!#ShameOnJiya #BiggBossOTT3 ?. (@troublingwaves) 18 juillet 2023

HONTE SUR VOUS JIYA#shameonjiya https://t.co/jXFrfJeUPA (@fairywink_) 18 juillet 2023

Pendant ce temps, Elvish Yadav, Aashika Bhatia, Jad Hadid, Jiya Shankar, Falaq Naaz et Avinash Sachdev sont nominés pour les éliminations cette semaine.