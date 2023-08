Bigg Boss OTT 2 : Gautam Gulati révèle qui il soutient – ​​Abhishek Malhan ou Elvish Yadav ? Découvrir

Bigg Boss OTT 2Le dernier épisode de s’est terminé il y a quelques heures. Le Salman KhanL’émission de télé-réalité hébergée se rapproche de sa finale. Le TOP 5 a été dévoilé ce soir. Abhishek Malhan, Elfique Yadav, Manisha Rani, Pooja Bhatt et Bebika Dhurvé ont été sélectionnés comme le TOP 5 de la saison. Les plus grandes tendances en ligne sont pour Abhishek et Elvish et il semble qu’ils dominent tous les deux les tendances TOP en ce moment. Et maintenant, le vainqueur de Bigg Boss 8 Gautam Gulati a révélé qui il soutient – Abhishek ou Elfique.

Gautam Gulati révèle qui il soutient – Elfique ou Abhishek ?

Gautam Gulati a profité de ses histoires Instagram et a partagé une photo d’Abhishek Malhan et d’Elvish Yadav ensemble et une photo de deux lions ensemble. Il écrit que dans la jungle des émissions de téléréalité, Abhishek et Elvish ont montré leurs esprits intrépides, alors qu’il les comparait tous les deux à des lions. Il dit qu’il les encourage tous les deux même si la couronne est pour un. Il ajoute qu’il les soutient tous les deux. Gautam ne pourra pas les soutenir en personne car il est absent. Il semble qu’il était censé être là le jour de la finale ou au cours de cette semaine, mais les choses n’ont pas pu fonctionner.

Scène à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2

Dans le dernier épisode de Bigg Boss OTT 2, nous avons vu Elvish Yadav et Abhishek Malhan avoir des divergences d’opinion. Elvish était contrarié par le fait qu’Abhishek se référait constamment à lui comme un candidat générique. Il a exprimé ses opinions devant Pooja Bhatt. Abhishek les rejoignit plus tard mais il sortit et fut bouleversé car Elfique ne l’affronta pas directement. Ils partageaient tous les deux leurs différences mais cela ne semblait pas avoir été résolu. De plus, les invités qui sont entrés dans la maison de Bigg Boss OTT 2 ce soir ont apparemment fait allusion à la victoire probable d’Elvish qui a laissé Abhishek un peu ébranlé.

Selon Khabri, Abhishek Malhan est en tête de la tendance électorale. Elvish Yadav est deuxième avec Manisha Rani troisième et Pooja Bhatt quatrième. Bebika Dhurve est au numéro 5. Il y a quelques heures, les tendances avaient Elfique en TOP. Il y a une bataille massive entre Elvish et Abhishek. Pendant ce temps, Jiya Shankar a été éliminé ce soir.