Bigg Boss OTT 2 a fait parler tout le monde. L’émission fait partie des plus discutées actuellement ! Certains de ses concurrents sont déjà devenus un succès. Sur les réseaux sociaux, de temps en temps, nous avons des candidats Bigg Boss OTT 2 tendance avec des internautes discutant de tous les événements de la maison. Parmi les concurrents les plus forts et les plus discutés figurent Abhishek Malhan, Pooja Bhatt, etc. Et maintenant que YouTuber Elvish Yadav est entré dans la série, les fans l’aiment aussi. C’est le bhaichaara d’Abhishek et d’Elvish qui a gagné les cœurs.

Récemment, Abhishek Is The Boss a commencé à être tendance sur Twitter alors que les fans discutaient du bhaichaara entre Elvish et Fukra Insaan. Une vidéo a été diffusée sur Internet à partir du flux en direct, dans laquelle on pouvait voir Abhishek se battre avec Avinash Sachdev pour Elvish Yadav. Avinash Sachdev et Elvish ne s’entendent pas bien et comme ce dernier est le capitaine de la maison, le premier semble être sur un mouvement non coopératif. Dans la vidéo, Abhishek reproche à Avinash de ne pas s’occuper des tâches ménagères simplement parce qu’il veut aller à l’encontre des elfes.

Dans une autre vidéo d’Elvish et Abhishek, nous les entendons discuter des angles d’amour. Fukra Insaan dit qu’il n’est pas intéressé à inventer un angle d’amour à l’intérieur de la maison et qu’il n’a que deux priorités – Manisha Rani et maintenant Elvish Yadav.

Découvrez les vidéos d’Abhishek Malhan et Elvish Yadav ci-dessous :

Les fans de Bigg Boss OTT 2 sont amoureux du trio – Manisha Rani, Elvish Yadav et Abhishek Malhan. Leur amitié dans la maison est qualifiée de la plus grande et ils sont en effet un solide pilier de soutien l’un pour l’autre. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.