Bigg Boss OTT 2 : Falaq Naaz révèle comment elle va gérer la colère de Salman Khan ; dit, ‘Galti karungi toh…’ [EXCLUSIVE]

Bigg Boss OTT 2 a commencé. Le 17 juin, Salman Khan a présenté les concurrents de l’émission. Certains des grands noms de l’industrie de la télévision en font partie. De Bollywood, c’est Pooja Bhatt qui est entrée dans le show. Les autres concurrents de l’émission sont Akanksha Puri, l’ex-femme de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya, Cyrus Barucha, Jiya Shankar, Abhishek Malhan, Bebika Dhurve, Avinash Sachdev et bien d’autres. Avant d’entrer dans la maison Bigg Boss OTT 2, BollywoodLife a parlé à Falaq Naaz pour connaître son plan de match.

Falaq Naaz parle de Salman Khan et plus

Eh bien, avec Salman Khan hôte de la saison, il est donné que personne ne serait épargné de faire un faux pas. Au fil des ans, nous avons vu que Salman Khan éduque gentiment ceux qui franchissent une ligne. Alors Falaq Naaz est-il préparé pour la même chose ? Nous lui avons demandé comment elle envisageait d’échapper à la colère de Salman Khan, à laquelle, dit-elle, elle essaiera de tout son cœur de ne pas commettre d’erreurs pour lesquelles il se fait crier dessus. Cependant, elle a mentionné que personne n’est parfait dans le monde et si elle se trompe, elle encaissera les coups et en tirera des leçons. Elle a été citée en disant: « Personne n’est parfait dans le monde, pas même moi. Mein ek chhoti si bacchi, insaan hi hun toh galti kardungi. Aur galti karungi toh fir sunungi bhi. Gharpe momie se sun leti hun, wahan pe Salman Khan se sun lungi ».

Parlant de sa préparation spéciale pour Bigg Boss OTT 2, elle a déclaré qu’elle ne croyait en aucune planification. Elle a déclaré que le format de l’émission est tel que plus vous êtes brut et réel, plus vous vous connectez avec les fans. Le motif derrière le spectacle est qu’elle veut que ses fans puissent connaître le vrai Falaq. Nous avons également demandé qui sera son concurrent dans la maison. À cela, Falaq Naaz a déclaré que sa compétition était avec elle-même. Elle a dit que les gens ordinaires explorent quelque chose de nouveau sur eux-mêmes. De plus, elle sent que tout le monde serait son ami dans la maison. Elle a dit qu’elle était assez bavarde et extravertie, alors elle sent qu’elle aura une sorte d’équation avec tout le monde.

Falaq Naaz est la sœur de Sheezan Khan. L’acteur a fait face à une grosse polémique après la mort de Tunisha Sharma. Falaq était tout le temps aux côtés de son frère. Lors de la première soirée, Salman Khan a donné à Falaq Naaz un discours d’encouragement tout en discutant de toute la controverse. Elle a dit que la famille pleurait toujours la mort de Tunisha Sharma.