Bigg Boss OTT 2 : Falaq Naaz et d’autres concurrents font face à des attaques inattendues lors de la tâche de dhokha organisée par Terrence Lewis

Dans une tournure palpitante des événements sur Bigg Boss OTT 2, le célèbre chorégraphe Terrence Lewis a pris la tête du très attendu Dhokha Task. Cette tâche a été conçue pour tester la confiance et la loyauté entre les candidats, les poussant à leurs limites. Parmi les participants, la talentueuse actrice Falaq Naaz s’est retrouvée au centre des attaques inattendues qui se sont déroulées pendant la tâche. Alors que les concurrents traversaient une série de défis, ils ont été confrontés à des rebondissements imprévus, et l’intensité de la tâche a atteint de nouveaux sommets. Cette tâche a non seulement testé la force physique et la résilience mentale des concurrents, mais a également mis à rude épreuve les relations au sein de la maison. Les amitiés sont mises à l’épreuve, les alliances sont remises en cause et la confiance devient une denrée rare.