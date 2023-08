Bigg Boss OTT 2 : Falaq Naaz et Avinash Sachdev ont coupé le gâteau du jour de l’amitié avec Jad Hadid ; regarder la vidéo

Bigg Boss OTT 2 reçoit tout l’amour. La finale de l’émission aura lieu le 14 août. L’émission a été très populaire sur les réseaux sociaux. Les fans ont parlé des candidats sur Twitter, Instagram et d’autres plateformes. Jiya Shankar, Elvish Yadav, Abhishek Malhan, Pooja Bhatt, Bebika Dhurve et Manisha Rani font toujours partie de la série. Les dernières nominations de l’émission ont eu lieu et Elvish, Manish et Jiya ont été nominés. Récemment, Avinash Sachdev et Jad Hadid ont été éliminés de la série. Après sa sortie, Avinash a dîné avec son amie, Falaq Naaz et sa famille.

Jad Hadid les avait également rejoints pour un dîner. C’était le jour de l’amitié dimanche et Falaq a célébré la journée avec ses nouveaux amis, Avinash et Jad.

Falaq, Avinash et Jad célèbrent la journée de l’amitié

Une vidéo d’eux est devenue virale où Avinash et Jad sont vus en train de couper le gâteau du jour de l’amitié avec Falaq Naaz, Sheezan Khan et d’autres. La vidéo a été partagée par l’ami de Falaq sur Instagram. Regarde:

Alors qu’Avinash était à l’intérieur de la maison, il a été rapporté qu’il sortait avec la sœur de Falaq Naaz, Shafaq Naaz. Maintenant, parlant à ETimes, il a clarifié les rapports. Il a démenti toutes les rumeurs. Il a dit que de telles choses ne restaient pas cachées dans leur industrie et s’il sortait avec Shafaq Naaz, cela serait devenu une grande nouvelle.

Il a également parlé de son émission avec Shafaq Naaz et a déclaré qu’ils avaient tourné pendant plus de 20 jours. Il a ajouté qu’ils se sont bien liés. Plus tôt, Falaq Naaz avait également réagi à ces rumeurs.

S’adressant à BollywoodLife, elle a déclaré: « C’est un sujet sensible et je pense que j’ai besoin de temps. Je ne sais pas pour le moment. Laissez-le sortir et nous réglerons ce problème. »

Falaq Naaz a également parlé de faire Bigg Boss 17. Elle a dit qu’elle n’était pas sûre mais qu’elle aimait Bigg Boss.