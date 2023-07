Bigg Boss OTT 2 : Falaq Naaz est contrarié par Dipika Kakar ; partage l’actrice de Sasural Simar Ka ne l’a pas contactée après l’arrestation de Sheezan Khan

Falaq Naz participé à Bigg Boss OTT 2 hébergé par Salman Khan. L’actrice a été éliminée la semaine dernière en raison d’un faible nombre de votes. Ce fut un moment choquant pour ses fans et amis à l’intérieur de la maison. Falaq s’est fait quelques amis et aussi quelques ennemis à l’intérieur de la maison. Elle a également exprimé ses opinions au fur et à mesure des besoins. Récemment, dans une interview, Falaq Naaz a parlé de son lien rompu avec Dipika Kakar. Ils ont tous les deux travaillé ensemble dans Sasural Simar Ka et étaient épais comme des voleurs mais se sont séparés.

Falaq Naaz exprime ses sentiments face à l’amitié brisée avec Dipika Kakar

Falaq Naaz partage que Dipika restera dans ses prières toute sa vie. Mais elle ne fait malheureusement plus partie de sa vie maintenant. Falaq dit qu’elle s’attendait à ce que Dipika reste en contact et soit la personne qu’elle est, elle voudrait que des personnes proches d’elle lui parlent. Elle ne supportait pas son ignorance. Falaq dit que la seule plainte qu’elle a de Dipika est qu’elle n’a même pas eu le temps de lui parler. Falaq révèle que la dernière fois qu’elle lui a parlé, c’était quand Saba, la sœur de Shoaib Ibrahim, se mariait. Dipika lui a dit qu’elle obtenait ces laddoos pour elle mais Falaq a été très blessée et bouleversée par eux et lui a dit qu’elle ne voulait pas de laddoos mais de son amitié. Dipika lui a dit qu’elle avait déjà donné sa justification et qu’elle ne le ferait plus. Falaq lui a demandé de continuer à être heureuse.

Falaq Naaz révèle quel comportement de Dipika l’a le plus blessée

Dans une interview avec un portail d'informations sur le divertissement en ligne, Falaq a partagé que Dipika ne l'avait même pas appelée ou envoyée une seule fois après avoir appris l'arrestation de son frère Sheezan Khan dans l'affaire Tunisha Sharma. Dipika Kakar avait rencontré Shafaq Naaz à la clinique une fois et lui avait parlé de l'arrestation de Sheezan. Cela a apparemment beaucoup blessé Falaq. Et elle savait maintenant que les choses ne pouvaient pas redevenir ce qu'elles étaient. Falaq dit que lorsque quelque chose d'aussi catastrophique que l'arrestation de son frère s'est produit, elle a senti que Dipika tendrait la main, mais pas l'actrice de Sasural Simar Ka. C'est alors qu'elle a su que son amitié avec l'actrice était terminée pour toujours. Cependant, avant de signer, Faalq demande que peu importe à quel point une fille est occupée dans son sasural, comment se fait-elle qu'elle ne puisse pas parler à ses amis ou les rencontrer dans 2 ou 3 mois ?