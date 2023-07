Bigg Boss OTT 2 : Elvish Yadav reçoit le soutien du gangster canadien Goldy Brar ? Un cri viral mentionne Salman Khan

Bigg Boss OTT 2 fait l’actualité partout depuis hier soir. YouTuber Elvish Yadav a fondu en larmes après que Salman Khan l’ait fustigé à la télévision nationale. Cela s’est produit parce qu’il avait dit des mots abusifs à Bebika Dhurve pendant la tâche. Bebika Dhurve et Manisha Rani ont eu un combat massif où le premier a poussé le second. Manisha Rani est allé voir les deux garçons, Fukra Insaan et Elvish Yadav qui l’ont rendu à Bebika Dhurve. Le combat acharné a été le point culminant de la semaine. Salman Khan a critiqué Elvish Yadav pour de tels mots dans Bigg Boss OTT 2. Il l’a également suivi pour sa base de fans selon ceux qui ont regardé l’émission.

Il a demandé à Elvish Yadav s’il était arrogant à propos de ses fans sur YouTube. Il a dit que personne ne payait Rs 500 pour les voir. Cela en a bouleversé beaucoup. Toute la communauté YouTuber a estimé qu’un tel commentaire n’était pas nécessaire. Les fans en colère d’Elvish Yadav l’ont critiqué sur les réseaux sociaux. Salman Khan reçoit des messages haineux incessants sur Twitter. Les fans sont allés jusqu’à dire qu’il valait mieux soutenir Lawrence Bishnoi. Salman Khan et Elvish Yadav sont dans un grand méchant combat. Maintenant, une capture d’écran du message de Goldy Brar pour Elvish Yadav devient virale sur Twitter. Il a dit aux gens de montrer leur soutien total au YouTuber dans la capture d’écran virale. Mais beaucoup disent que c’est faux. Voici comment les gens ont réagi sur Twitter…

iski jimmedari khi goldy brar ne à nhi le li Ajeet yadav (@ajityadas) 30 juillet 2023

Système de support de Gangster Goldy Brar ?? YADAV ELFIQUE INCASSABLE pic.twitter.com/1r7KTl1huE Bobby Yadav (@Bobby_Yadavv) 30 juillet 2023

Mais personne n’a vérifié la source de ce message de Goldy Brar. Le pseudo du gangster sur les réseaux sociaux n’est pas connu du public. Comme nous le savons, Lawrence Bishnoi, sur les instructions présumées de Goldy Brar, a exécuté le meurtre en plein jour du chanteur punjabi Sidhu Moosewala. C’est l’un des événements les plus choquants du Pendjab ces derniers temps.