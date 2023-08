Bigg Boss OTT 2 : Elvish Yadav a l’air déçu après avoir vu son père entrer dans la série alors qu’il attendait sa mère ; les fans le sentent

Les concurrents de Bigg Boss OTT 2 traversent la phase la plus émouvante de la série en ce moment, et c’est de voir leur famille après une longue période. Les fans sont également émus par cet épisode, et ils attendaient avec impatience de voir la mère d’Elvish Yadav faire une entrée dans la série, mais sa mère n’a pas pu le faire, et c’est son père qui a été vu entrer dans la série, et Elvish avait l’air un peu déçu, il l’a étreint et lui a demandé si tout allait bien à la maison. Les fans elfiques partagent l’une des vidéos de sa sœur où elle affirmait que sa mère allait entrer dans l’émission. Mais je me demande pourquoi la mère d’Elvish n’a pas pu venir ?

Le père d’Elvish était extrêmement jovial, tout comme lui, et gagnait les cœurs en disant que son fils pouvait aussi lui montrer de l’amour, comme il le savait, même s’il attendait sa mère avec impatience. Tout le monde rit un peu à cela, et Elfique serre son père très fort contre lui. Elvish est l’un des concurrents les plus forts de la maison, et il a été affirmé qu’il ne pourrait que remporter le titre de l’émission.

En fait, les parents d’autres candidats qui ont fait l’entrée de Na ont même mentionné que l’elfique est le plus fort d’entre eux. Mahesh Bhatt a également fait l’éloge d’Elvish et lui a valu un excellent joueur et lui a même donné un indice sur sa popularité à l’extérieur de la maison. En ce moment, les fans sont fous d’Elvish, Abhishek Malhan et Manisha Rani ; ces trois sont les concurrents les plus populaires et les plus divertissants de la maison.