Bigg Boss OTT 2 : Elvish Is The Boss se lance à pleine puissance alors qu’il décide du jeu de Manisha Rani ; ses fans en colère contre Abhishek Malhan alias Fukra Insaan

Bigg Boss OTT 2 le jeu change à chaque minute. Dans 10 jours, les fans apprendraient à connaître le gagnant de l’émission. Elvish Yadavn est entré dans Bigg Boss OTT 2 en tant que candidat générique, mais il a réussi à se mettre à égalité avec toutes les autres stars de la maison. Il fait partie des meilleurs prétendants et il évolue sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Il a un fort soutien de ses fans qui l’enracinent et l’encouragent de toute leur force. Il est de bons amis avec Abhishek Malhan, Manisha Rani et Jiya Shankar. Mais dans l’épisode d’aujourd’hui, Elvish semblait avoir décodé le jeu de Manisha Rani. Abhishek Malhan a essayé de défendre Manisha Rani mais maintenant les fans d’Elvish sont en colère contre lui.

Sur Twitter, « Elvish Is The Boss » est à la mode avec Elvish Yadav. Les fans partagent des extraits de sa dispute avec Manisha Rani. Il essaie de partager ses opinions, mais cela conduit à une sorte d’argument. Elvish a également indirectement qualifié le comportement de Manisha de faux et cela ne lui a pas plu.

Découvrez les tweets en faveur d’Elvish Yadav ci-dessous :

Rencontrez les gyani babas de #BBOTT2 qui est si parfait sinon ? Photo 1 : Arrogant, youtube Nepo, fake & chauvin. Image 2 : Carte fausse, séduisante et de sympathie #ElvishYadav #ElvishArmy #BiggBossOTT2 #ElvishIsTheBoss pic.twitter.com/q0NmLiXhb7 AOÛT ? (@august_boyy) 4 août 2023

Abhishek Malhan est le dernier capitaine de la maison, ce qui signifie qu’il est également le premier finaliste de la maison. Reste maintenant à savoir qui le rejoindra dans la liste des finalistes. Cette semaine, Manisha Rani, Jad Hadid, Avinash Sachdev et Jiya Shankar dans la zone dangereuse. Voyons ce qui se passera ensuite dans l’émission de Salman Khan.