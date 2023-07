Bigg Boss OTT 2 Éliminations : Pooja Bhatt, Avinash Sachdev, Falaq Naaz, Manisha Rani ou Bebika Dhurve – Qui rentrera chez lui ? VOTEZ MAINTENANT

Bigg Boss OTT 2 a atteint sa quatrième semaine. Les rebondissements intéressants ont laissé les fans collés à l’écran. Salman Khan est l’hôte et le Weekend Ka Vaars avec lui est toujours divertissant. Maintenant, c’est l’heure des candidatures. La semaine dernière, personne n’a été éliminé de l’émission même si neuf concurrents se trouvaient dans la zone de danger. Cette fois, cinq candidats ont été nominés pour l’élimination. Une tâche a eu lieu à l’intérieur de la maison Bigg Boss OTT 2 et cinq candidats ont été nominés. Pooja Bhatt, Avinash Sachdev, Falaq Naaz, Manisha Rani et Bebika Dhurve sont à nouveau dans la zone de danger. Qui sera éliminé cette semaine ?

Eh bien, avant que quiconque parmi les cinq ne soit éliminé de la série, voici un sondage intéressant. Qui parmi Pooja Bhatt, Avinash Sachdev, Falaq Naaz, Manisha Rani et Bebika Dhurve est susceptible d’être mis à la porte ? Pooja Bhatt est actuellement l’un des meilleurs concurrents de la maison. Tous les concurrents l’admirent et elle est parmi les plus vocales par rapport aux autres. Manisha Rani apporte le facteur divertissement à Bigg Boss OTT 2. C’est elle qui divertit tout le monde en flirtant, en chantant, en rimant et plus encore. Bebika Dhurve est l’une des candidates les plus bruyantes de la maison. Elle a eu des combats massifs avec Abhishek Malhaan, Jad Hadid et d’autres. Avinash Sachdev et Falaq Naaz étaient les spectateurs de l’épisode Weekend Ka Vaar. Ils ont été scolarisés par Salman Khan, ne partagent pas leurs opinions dans la maison et ne participent pas au jeu. Bien que leur jeu ait changé après les conseils de Salman Khan.

Avec cela, qui est susceptible d’être éliminé de l’émission cette semaine ? VOTEZ MAINTENANT.

Pendant ce temps, le dernier à quitter la maison était Cyrus Broacha. Dans l’épisode d’hier, Bigg Boss a informé Cyrus qu’en raison d’une urgence familiale, sa famille avait demandé sa sortie de la série. Il a quitté la maison Bigg Boss OTT 2 sans même dire au revoir à personne. C’est pour des raisons humanitaires qu’on lui a demandé de quitter la série. Au cours du week-end Ka Vaar, Cyrus a plaidé auprès de Salman Khan qu’il voulait quitter la série car il était incapable de faire face à l’environnement.