Bigg Boss OTT 2 Eliminations: Après Palak Purswani, Aaliya Siddiqui a montré la porte au public en milieu de semaine

Bigg Boss OTT 2 a saisi tout le monde. L’émission a commencé le 17 juin et depuis lors, tous ses concurrents sont à la mode sur les réseaux sociaux. De Pooja Bhatt à Abhishek Malhan et Avinash Sachdev, tous les concurrents de l’émission ont réussi à attirer l’attention du public. Et en 10 jours, deux éliminations ont déjà eu lieu. Puneet Superstar et Palak Purswani ont été éliminés lors de la première semaine de Bigg Boss OTT 2. Vient maintenant la troisième élimination. L’ex-femme de Nawazuddin Siddiqui Aliya Siddiqui a été éliminé de l’émission.

Ce n’est qu’hier que la tâche de nomination a eu lieu. Les colocataires ont nommé Jiya Shankar et Aaliya Siddiqui. Et le résultat est déjà là. Selon le vote, Jiya Shankar est en sécurité cette semaine et Aaliya Siddiqui a été éliminée de l’émission. Son voyage dans la maison Bigg Boss OTT 2 a duré 10 jours et ce fut assez mouvementé. Elle est entrée dans la maison pour changer son image et elle s’est plutôt livrée à de nombreuses bagarres. Pooja Bhatt lui a reproché d’avoir utilisé la carte de victime dans la maison en parlant constamment de son divorce. Aliya a également nommé Pooja Bhatt dans le processus d’hier. Avant son expulsion, un autre drame majeur s’est déroulé à l’intérieur de la maison Bigg Boss OTT 2 alors que Bebika Dhurve a créé un énorme chahut sur Aaliya Siddiqui en oubliant sa serviette hygiénique dans la salle de bain. Aliya a réussi à se faire quelques amis à Jiya Shankar, Abhishek Malhan et plus encore.

Voici la vidéo de l’élimination d’Aaliya Siddiqui.

Certains de ses fans ont le sentiment qu’Aaliya Siddiqui a été ciblée et qu’elle ne méritait pas d’être éliminée de la série.

#Bebika & #PoojaBhatt r la personne la plus négative du #BiggBossOTT2#Grand chef donner du poids à ces personnes négatives est tout à fait honteux !!#AaliyaSiddiqui est une dame authentique et gracieuse. Son expulsion était ciblée. Donna (@priyaasrk) 27 juin 2023

Il reste maintenant à voir ce qui se passera ensuite dans la maison Bigg Boss OTT 2. Comme le spectacle ne durera que six semaines, les fans peuvent s’attendre à l’inattendu par des éliminations en milieu de semaine, des doubles éliminations et plus encore. Le spectacle est plutôt intéressant et divertissant cette fois-ci !