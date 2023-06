Bigg Boss OTT 2 : Découvrez pourquoi la superstar de Puneet a été expulsée de l’émission de Salman Khan en moins de 12 heures

Puneet Superstar, le 12e concurrent de la maison Bigg Boss OTT 2, entre dans le programme après avoir été grillé par Salman Khan et les panélistes. Pour des raisons infâmes, il était au centre de l’attention.

Quelques heures après être entré dans la résidence, on l’a vu se mettre du dentifrice sur tout le corps. Bigg Boss a abordé le problème et lui a adressé un dernier avertissement concernant ses actions dans la maison. Mais en vain. Dans une tournure inattendue des événements, Bigg Boss OTT 2 est entré dans l’histoire avec sa toute première élimination en moins de 24 heures ! Puneet a été expulsé de la maison Big Brother par les autres concurrents hier soir parce que sa folie a continué. Les internautes étaient ravis de voir ses bouffonneries dans la série, et beaucoup s’attendaient à ce qu’il remporte le trophée cette saison.

La saison 2 de Bigg Boss OTT sera diffusée le 17 juin 2023. Salman Khan présentera l’émission pour la première fois. La performance mettra également en vedette Sima Taparia, Anjali Arora, Awez Darbar, Jiya Shankar, Pooja Gor et bien d’autres.