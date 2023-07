Bigg Boss OTT 2 : Cyrus Broacha quitte l’émission Salman Khan pour des raisons de santé ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss OTT 2 a retenu l’attention de tout le monde. L’émission sur Jio Cinema a réussi à faire suffisamment de bruit pour intéresser tout le monde. Même si l’émission est sur OTT, les internautes suivent toujours l’émission de Salman Khan avec beaucoup de diligence. Tous les candidats ont réussi à créer suffisamment de buzz et sont à la mode sur les réseaux sociaux. Au cours du dernier Weekend Ka Vaar avec Salman Khan, nous avons pu Cyrus Brocha devient tout émotif alors qu’il veut quitter la série. Il a supplié et supplié Salman Khan de lui permettre de quitter la série, mais cela ne s’est pas produit. Ensuite, beaucoup sont devenus curieux car Cyrus Broacha n’a pas pu être vu dans les promos et les vidéos de l’émission. Alors a-t-il quitté Bigg Boss OTT 2 ?

Eh bien, Bigg Boss Tak a fait un tweet suggérant que Cyrus Broacha a quitté la maison Bigg Boss OTT 2. Il serait parti principalement pour des raisons de santé. Cependant, il n’est pas très clair s’il a quitté le spectacle ou s’il est sorti de la maison uniquement pour un examen médical. Beaucoup ont remarqué que Cyrus Broacha ne pouvait pas être vu dans le flux en direct de Bigg Boss OTT 2 et cela a laissé beaucoup se demander où il est.

Cyrus Broacha, qui n’a pas été vu dans le flux en direct depuis hier soir, a principalement quitté la maison pour des raisons de santé. Mais il n’est pas encore confirmé si Cyrus a été autorisé à partir pour des raisons médicales ou s’il est parti pour un examen médical.#BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 juillet 2023

Au cours du week-end, Salman Khan a révélé que Bigg Boss OTT 2 avait été prolongé de deux semaines, ce qui a ébranlé Cyrus Broacha. Il a révélé qu’il n’avait dormi que deux à trois heures au cours des 20 derniers jours et qu’il n’avait pas pu manger correctement. Cela a affecté sa santé et son diabète est devenu incontrôlable. Bien qu’il ait plaidé auprès de Salman Khan, on lui a dit que s’il quittait la série, il devra payer l’amende. Il n’a pas accepté de le faire. Alors a-t-il vraiment quitté Bigg Boss OTT 2 ? Certains suggèrent qu’il a été expulsé de la série. Il n’y a pas encore de clarification.