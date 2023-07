Bigg Boss OTT 2 : Bharti Singh enseigne le « suhagraat sanskar » à Jad Hadid, Krushna Abhishek flirte avec Pooja Bhatt

Bigg Boss OTT 2 : Krushna Abhishek et Bharti Singh continuent de rendre Weekend Ka Vaar plus humoristique, en flirtant avec Pooja Bhatt et Jad Hadid de la manière la plus amusante.

Mises à jour de Bigg Boss OTT 2: Le 4e Week-end Ka Vaar se poursuit dimanche, et contrairement aux sessions du week-end précédent, celle-ci sera plus drôle, car l’animateur Salman Khan ne sera pas présent, et les comédiens Bharti Singh et Krushna Abhishek reprendront le show. Dans le prochain épisode, Krushna apparaît comme l’adorable Jaggu Dada, imitant Jackie Shroff et flirtant avec Pooja Bhatt.

Plus tard dans l’émission, Bharti le rejoint, et elle applaudit « habibi » de Bigg Boss alias Jad Hadid et révèle qu’elle est fan de lui. La drôle de femme tire les jambes de Jad et dit : « Inko kaun se sanskar sikhaye jaye ? Chalo inhe suhagraat sanskar sikhate hai. Ce qui suit est une performance de danse coquette de Bharti et Harsh sur Tip Tip Barsa Paani, avec des gags de Krushna. Le comédien commente : « Humesha jhaad ko paani diya, aaj pehli baar Jad ko paani diya hai. »

Voici la vidéo

Plus tard dans l’épisode, des acteurs du film Ishq-E-Nadaan apparaissent en tant qu’invités dans la maison. Shriya Pilgaonkar divise les colocataires en duos et lance une danse romantique. Bebika Dhurve-Elvish Yadav, Manisha Rani-Jad Hadid, Jiya Shankar-Abhishek Malhan et Falaq Naazz-Avinash Sachdev jouent sur le numéro romantique, Tu Mera Koi Na, et apportent un changement agréable dans la maison.

Voici la vidéo

Hier soir, Bebika et Manisha travaillaient dans la cuisine. Bebika était fâchée avec le capitanat de Manisha. Bebika faisait des commentaires sur Manisha, et cette dernière la contredisait. Bebika ne s’est pas rendu compte qu’elle a traîné la conversation en frappant sous la ceinture et en appelant Manisha un chercheur d’attention pour hommes. Bebika a raillé Manisha et l’a appelée « Mardon ko dekh ke fisalne wali girgit ». Manisha ne pouvait pas supporter cela et elle a commenté: « Hum mardon ko dekh ke girte hai, tum toh kabhi bhi gir jaati ho. Besharm ladki. » Bebika se moquait d’elle et a dit: « Bahut aachi hai teri language. » Manisha a mal entendu Bebika et a supposé qu’elle l’appelait ‘b *** h’. Manisha a perdu son sang-froid et a immédiatement crié: « Vous b *** h. » Bebika est devenue furieuse contre Manisha et une bagarre majeure a éclaté entre eux.