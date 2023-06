Bigg Boss OTT 2 : Bebika Dhurve est critiquée pour sa tâche de lecture faciale ; les internautes l’appellent méchante et vamp de la saison [Check Reactions]

Bigg Boss OTT 2 a commencé samedi et cela fait déjà une semaine maintenant ! Salman Khan nous a présenté 13 concurrents et d’eux Puneet Superstar a été expulsé par Bigg Boss le premier jour lui-même. Akanksha Puri et Palak Purswani est entré un jour après la première nuit en rejoignant les autres. Ce soir, trois des candidats qui ont été emprisonnés, c’est-à-dire Bebika DhurvéAkanksha Puri et Aliya Siddiqui ont eu la possibilité de sortir de prison. Bebika se fait critiquer pour sa performance dans la tâche.

Bebika Dhurve fait la lecture faciale des colocataires sélectifs

Pour les non-initiés, Bebika Dhurve, l’une des concurrentes de Bigg Boss OTT 2 connaît bien l’astrologie et la lecture des visages. Elle est également dentiste et actrice de profession. Comme elle a été qualifiée de fausse par un maximum de colocataires, Bebika a été mise en prison avec Akanksha Puri et Aaliya Siddiqui. Bigg Boss a donné l’opportunité à Bebika de sortir de prison. Il lui a demandé de lire les visages des candidats sélectifs pour sortir de prison. Bigg Boss dit que Junta a sélectionné Abhishek, Pooja, Jiya et Manisha.

Bebika qualifie Abhishek de déloyal et de faux et dit qu’il vole du contenu aux autres. Bebika dit aussi qu’il a plusieurs visages et qu’elle ne sait pas lequel gifler en premier. Bebika dit à Jiya qu’elle est une personne extrêmement jalouse, cupide et égoïste. Elle appelle son chercheur d’attention et allègue également que sa garce n’est pas encore sortie. Bebika lit le visage de Manisha et dit qu’elle devrait écouter les autres ainsi que seulement alors elle apprendra à connaître la vérité sur les gens. Elle dit qu’elle a un beau coeur. D’autre part, elle fait l’éloge de Pooja Bhatt et lui dit qu’elle a beaucoup de profondeur dans son âme et que personne ne peut comprendre une personne comme elle. Elle dit également à Pooja Bhatt qu’elle a peur de l’attachement qui impressionne Pooja.

Si vous voyez, Bebika a eu un boeuf avec Jiya et Abhishek tous les deux. Elle les a claqués ouvertement et bien qu’elle ait nargué Manisha, elle n’a dit que de bonnes choses à son sujet et à Pooja.

Les internautes critiquent Bebika Dhurve pour sa tâche de lecture faciale

Bebika Dhurve affirme qu’elle est la personne la plus authentique de la maison de Bigg Boss OTT 2. Cependant, il semble que les internautes ne soient pas d’accord avec cela. Ils l’ont appelée la candidate la plus irritante et l’ont également qualifiée de vamp de la saison. Certains ont dit qu’elle sentait le mal. Découvrez les tweets ici :

#BebikaDhurve est le Vamp cette saison !!!! JisszLord (@jissz) 23 juin 2023

#BebikaDhurve est si toxique et pue le mal. et cette Pooja bhatt est sa mère en cela.#BBOTT2 #BiggBossOTT2 ? (@Arsh_Senpai) 23 juin 2023

#BebikaDhurve c’est le pire !!!! Pratique de l’astrologie karti hai, shastra ki baat karti hai Aur Nonveg khati hai, daaru peeti hai !!!! WTF c’est ça ??? JisszLord (@jissz) 23 juin 2023

#bebikadhruve est la personne la plus fausse de la maison. Chaque déclaration semble être prédite. Sa personnalité est irritante maintenant. #BiggBossOTT2 #BebikaDhurve #AbhishekMalhan reste avec toi mon frère sparsh kainth (@kainth_sparsh) 23 juin 2023

Qu’est-ce que cette lecture de visage ou cette frustration ?#BebikaDhurve est que Sh1t même les abeilles ne s’assoient pas dessus.#BBOTT2 #BiggBossOTT2 ? (@Arsh_Senpai) 23 juin 2023

Je pense #BebikaDhurve ne lecture de visage ni dushmani nikale jo utiliser pasand krte h unk liye acha jinhe wo pasand nahi krte unko bura #BiggBossOTT2 StyleDiva (@DivaGir11657261) 23 juin 2023

#BebikaDhurve ke comportement ka raison clair hai ab Elle est extrêmement peu sûre de #AkankshaPuri #JiyaShankar #PalakPurswani parce que #JadHadid et #AbhishekMalhan sont plus amicales avec ces filles Sa jalousie pure et simple#BiggBossOTT2 KRa (@KRa48210235) 23 juin 2023

#BebikaDhurve dusro ko bolti hain kee aap dusre kee baat ko suniye aur khud sunne ko taiiyaar nahi hain kya faux gyan jhadti hain yaar#BiggBossOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema #Fukralnsaan #FukraGang pic.twitter.com/hz2dZwuDor Gopal Singh (@GopalSi5464) 23 juin 2023

La façon dont aujourd’hui bebika a abusé de quelque chose qui est un pouvoir divin de lire le visage est bien pire, aussi puja bhat la soutient dans de telles choses en montrant qu’Abhishek crée des dégâts.#BBOTT2 #BiggBossOTT2 #Salman Khan #AbhisekMalhan #BebikaDhurve #PoojaBhatt #JiyaShankar Officiel EMINIX (@Eminix_officiel) 23 juin 2023

#BebikaDhurve est un lavage de cerveau de Manisha, j’espère que Manisha gardera ses distances sinon elle ruinera son jeu. Bebika remplit tant de pensées négatives dans l’esprit de Manisha, en particulier à propos de #AbhisekMalhan.#ManishaRani #BBOTT2 #BiggBossOTT2 Archana Gautam (@TeamArchu) 23 juin 2023

#BebikaDhurve très rusé et ennuyeux. Rappelle #DolyBindra D’un autre #Grand chef saison. Va littéralement irriguer et elle ne sera pas aimée par le public si elle continue à faire la même chose dans #BBOTT2 #BiggBossOTT2onJioCinema #JioCinema https://t.co/782575cTpI Pushpak Sunil Rane (@ PushpakRane28) 23 juin 2023

Cette dame est Arshi Khan de cette saison Un tel aurat jagralu irritant Koi s’il vous plaît iska apna argent durement gagné gaspillage karke visage lire na karwaye .. Andviswas Isko public kaise face lecture kar Rahi hai iska bahar ake patha chalega#BBOTT2 #Grand chef #Fukralnsaan #BebikaDhurve pic.twitter.com/I9dcnPpLge Subanjeet Sarkar (@SarkarSubanjeet) 23 juin 2023

Itne Sajjan purush ki beti aise kaise ban gayi hai. Kuchh v bak rahi hai ye ladki. ? #BebikaDhurve #BiggBossOTT2 https://t.co/uOfauvmF0k Burgir ? (@K0hLified) 23 juin 2023

#BebikaDhurve est tout simplement trop désespéré pour rester dans le jeu. Ses bouffonneries sont ses tentatives pour sortir de l’élimination. Je n’aime pas ses bouffonneries et ses paroles. Mais elle a le potentiel de garder le jeu intéressant et de mettre les côtés des autres concurrents ?????? (@anaya1207) 23 juin 2023

#BebikaDhurve 100000% faux irritant ?? kotthi _ bracelet _wale (@ razz143021) 23 juin 2023

#BebikaDhurve râler sur la façon dont les gens aiment #AkankshaPuri, #PalakPurswani n #JiyaShankar utilisent #Fukralnsaan pour son fan suivant, mais appelant Palak bada haat mara hoga usne jiya k BF pe, et Akanksha est un chercheur d’or est le niveau suivant, bhai Nimmo 2.0 ? #BiggBossOTT2 AM (@ABI_M04) 23 juin 2023

Qu’est-ce que c’est, mec, qu’elle est pour de vrai ? J’essayais de la comprendre mais maintenant je ne peux pas#BBOTT2 #BebikaDhurve #AkankshaPuri #BiggBossOTT2 https://t.co/bo0q5Uo1bE Techiesta (@techiesta) 23 juin 2023

L’explosion et l’attitude de Bebika ont été OTT, on peut le dire. Cependant, Bebika a le courage de dire des choses sur le visage d’une personne. Après la tâche, Abhishek Malhan avait fustigé Bebika et les fans l’avaient soutenu.