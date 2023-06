Bigg Boss OTT 2 : Bebika Dhurve alias Astro Baby partage comment elle utilisera les critiques de Salman Khan pour gagner [Exclusive]

La saison 2 de Bigg Boss OTT a commencé après une longue attente. Après le succès de la saison 1, les créateurs sont revenus avec la saison 2. Contrairement à la saison dernière où Karan Johar était l’hôte, Salman Khan a pris la responsabilité de cette saison. Plusieurs candidats seront assignés à résidence pour l’émission de télé-réalité. Bebika Dhurve, l’une d’entre elles, s’est montrée franche avec nous et a dévoilé son plan de match. Elle a obtenu un nom d’emprunt Astro Baby et a partagé comment elle concourrait dans la maison ou défierait d’autres concurrents. Elle est également positive à propos des critiques constructives de Salman Khan pour améliorer son jeu. Bebika est devenue célèbre avec son émission de télévision Bhagya Lakshmi diffusée sur Zee Tv.

Comment avez-vous obtenu le nom d’Astro Baby et comment est-il lié à votre identité ?

J’ai une formation en astrologie et ils ont été vraiment impressionnés par mes compétences. Ils ont très bien vérifié mes compétences et mes lectures astrologiques et je pense qu’ils ont été assez impressionnés par cela. Et Baby vient de mon vrai nom Bebika et Big Boss pense vraiment que je suis son bébé. Je suis sa fille. J’ai un petit enfant en moi qui ne mourra jamais jusqu’à la fin des temps. J’appartiens à un milieu astrologique héréditaire et j’embrasse vraiment ce nom.

Quels préparatifs avez-vous fait pour concourir dans la maison?

Pas de préparatifs. Je suis très spontané et je vais vivre dans l’instant. Mais oui, je veux gagner.

Comment allez-vous défier les autres concurrents ?

Eh bien, je vais essayer de comprendre leurs faiblesses. Je ne jouerai pas vraiment à un jeu diabolique et diplomatique, mais je ferai en sorte qu’ils deviennent de plus en plus faibles avec le temps.

Que garderez-vous à l’esprit pour être à l’abri de la colère de Salman Khan ?

Eh bien, je crois que Salman Sir est très doué pour lire les gens et s’il me dit que je dois travailler sur quelque chose. Je prendrai toutes ses critiques constructives de la meilleure façon possible, et je pense que je suivrai tous les conseils qu’il me donnera.

Quelles leçons avez-vous tirées de la saison précédente de Bigg Boss OTT et de l’émission télévisée Bigg Boss ?

La leçon que j’ai prise est Soyez vous-même. Soyez véritablement qui vous êtes dans votre vie personnelle, car c’est là que vous pouvez vous faire une place dans les yeux et le cœur du public, et vous pouvez facilement accélérer le jeu. Et oui, vous ne devriez pas être inhumain, avoir de l’humanité et être honnête. C’est la leçon que j’ai tirée du jeu.

Selon vous, qui sera votre plus grand concurrent dans le jeu ?

Je ne peux pas dire maintenant car une fois que j’entrerai dans la maison et je verrai. Mais oui, beaucoup de gens ont désespérément besoin de gagner et ils ont désespérément besoin de pouvoir. Et j’ai vu quelques filles dedans, principalement. Et même le type Habibi, je pense qu’il va être très difficile à gérer.

Qui pensez-vous sera votre ami?

Je pense à Manisha, qui peut s’avérer être une bonne amie pour moi. Voyons comment ça se passe. Je garderai une approche bonne, amicale, gentille et douce. Mais cela dépend aussi de la façon dont elle rend la pareille.

Le public décidera qui reste et qui part, quel sera votre plan de match pour survivre ?

Je pense que ma portée est la plus faible par rapport aux autres, et je suis conscient de la réalité, mais je dois améliorer mon jeu au maximum. Le divertissement est le seul moyen pour moi de vraiment attirer le maximum d’audience vers moi, et c’est ainsi que je ferais vraiment de mon mieux pour obtenir le maximum de votes.

Bigg Boss OTT 2 a eu sa grande première le 17 juin et il est diffusé gratuitement 24h/24 et 7j/7 sur Jio Cinema.