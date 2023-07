Bigg Boss OTT 2 : Avinash Sachdev est sorti avec Shafaq, la sœur de Falaq Naaz ? Voici ce que nous savons

Bigg Boss OTT 2 pourrait bientôt nous donner un couple à Avinash Sachdev et Falaq Naaz. Le premier lui a dit qu’il l’aimait bien. Cela s’est produit après qu’il ait été parmi les candidats éligibles à l’investiture il y a une semaine. Jiya Shankar et Jad Hadid ne pouvaient tout simplement pas arrêter de taquiner Falaq Naaz et Avinash Sachdev. Ils les ont même appelés M. et Mme Sachdev, ce qui les a plutôt fâchés. Jad Hadid a été le premier à remarquer les étincelles dans la cuisine. Il a dit qu’il avait vu quelque chose dans leurs yeux et leur langage corporel quand ils étaient ensemble. Maintenant, des rapports ont été rapportés selon lesquels Avinash Sachdev était également amoureux de la sœur de Falaq, Shafaq Naaz. Cela a rendu les internautes très curieux.

Il semble que Shafaq Naaz et Avinash Sachdev soient sortis ensemble pendant environ six mois, selon un reportage. Les deux travaillaient sur une émission de Star Plus, Teri Meri Love Stories. Il semble qu’ils soient tombés amoureux lors de la création de la chanson titre. Shafaq Naaz a joué le rôle de Pari tandis qu’Avinash Sachdev était Ishaan. Il semble que la relation ait pris fin lorsque Avinash Sachdev l’a appelé. L’acteur de télévision a fait l’actualité de ses relations. Il fréquentait Rubina Dilaik depuis longtemps mais cela s’est terminé sur une mauvaise note.

Avinash Sachdev s’est marié avec Shalmalee Desai en 2015 après deux ans de fréquentation. Mais ils ont divorcé en 2017. Il a déclaré sur Bigg Boss OTT 2 que sa relation avec elle était la meilleure. Avinash a déclaré que certains problèmes étaient survenus dans le mariage. Il a dit qu’il avait promis à ses parents qu’il n’en parlerait jamais. Lorsque Jad Hadid lui a dit qu’ils auraient pu résoudre le problème, il a dit que le problème était tout autre chose. Il a complètement rompu ses liens avec Shalmalee Desai. Il semble qu’elle se soit remariée en avril 2023.

Falaq Naaz a déclaré qu’elle n’était intéressée par aucune histoire d’amour pour le moment. Mais les créateurs espèrent qu’un angle d’amour apparaîtra dans la série.