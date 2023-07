Bigg Boss OTT 2 : Après Akanksha Puri, Jad Hadid a-t-il touché Jiya Shankar de manière inappropriée ? Les internautes réagissent

Salman Khan hébergé Bigg Boss OTT 2 est en streaming sur JioCinema tous les jours. Il y a 10 candidats enfermés dans la maison de Bigg Boss OTT comme Superstar de Puneet, Palak Purswani et Aliya Siddiqui ont été éliminés de l’émission. Il y a eu diverses choses qui ont été discutées en ligne en raison du flux en direct. Et maintenant, une vidéo de Jiya Shankar et Jad Hadid qui a partagé une grande équation à l’intérieur de la maison devient virale en ligne. Il semble que Jad ait touché Jiya de manière inappropriée. Les fans pensent que l’actrice est mal à l’aise.

Jad Hadid a-t-il touché Jiya Shankar de manière inappropriée ?

Une vidéo de Jiya Shankar et Jad Hadid assis ensemble et discutant avec le reste des colocataires de Bigg Boss OTT 2 devient virale. Dans la vidéo, nous voyons Jad apparemment mordre Jiya et la serrer dans ses bras. Elle le frappe même dans la vidéo. Jad est de bons amis avec Jiya.

Regardez la vidéo de Jiya et Jad ici :

Jiya a dit le matin que si Abhi essayait de la serrer dans ses bras, elle lui donnerait un coup de pied, mais elle n’a pas de problème avec le fait que Jad la serre dans ses bras ou la touche ??#FukraInsaan #AbhishekMalhan#BiggBossOTT2 #BBOTT2#Abhishapic.twitter.com/Eg5ZsH4g1i ? (@rantologistx) 30 juin 2023

Jad Hadid touche Akanksha Puri de manière inappropriée

Avant que cette vidéo ne devienne virale dans les actualités du divertissement, une vidéo de Jad touchant Akanksha Puri est devenue virale. Il l’a rapprochée de lui et plus tard, nous avons vu Akanksha lui dire gentiment qu’elle n’aime pas tellement le toucher physique. Jad a exprimé son goût et ses sentiments pour Akanksha et ce dernier a également avoué avoir le béguin pour lui. Récemment, ils se sont également embrassés pour une tâche.

Le langage d’amour et d’affection de Jad

Dans la maison de Bigg Boss OTT 2, Jad a déjà expliqué que son langage d’amour et d’affection passe par le toucher. Ceux dont il se sent plus proche ou avec qui il a un lien, il exprime son affection en les touchant. Jad a également inondé les gens à l’intérieur de la maison de câlins et de bisous sur les joues ou le front. Il est très expressif de cette façon. Cependant, les internautes indiens ont un point de vue différent.

Les internautes réagissent à la vidéo de Jiya avec Jad

La vidéo de Jad Hadid et Jiya Shankar a reçu un accueil mitigé. Certains ont dit que Jiya n’était pas mal à l’aise et qu’ils s’amusaient simplement tandis que d’autres ont trouvé la vidéo choquante et ont souligné que Jiya se sentait mal à l’aise. Découvrez les réactions ici :

Pendant ce temps, Chota Bhaijaan, c’est-à-dire Abdu Rozik entre dans la maison de Bigg Boss OTT 2. Selon le flux en direct, il est déjà entré dans la maison.