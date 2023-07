Bigg Boss OTT 2 : Andy Kumar réagit au baiser torride d’Akanksha Puri-Jad Hadid ; dit, ‘Elimination se bachne ke…’

Bigg Boss OTT 2 est à la mode sur les réseaux sociaux depuis sa création. Tous les concurrents font un effort supplémentaire pour gagner autant de séquences que possible. Il y a suffisamment de divertissement pour les téléspectateurs grâce aux combats constants et au drame qui se déroulent à l’intérieur de la maison. Cependant, l’épisode d’hier était un peu hatke. Non seulement les combats et le drame, les téléspectateurs ont également pu voir un verrouillage des lèvres torride. Akanksha Puri et Jad Hadid ont partagé un baiser torride qui a choqué non seulement les détenus mais même les téléspectateurs.

C’est au cours d’une tâche que Akanksha Puri on lui a demandé d’embrasser Jad Hadid. Avinash Sachdev leur a confié cette tâche. La maison est divisée en équipe A et équipe B. Les équipes doivent gagner les tâches afin d’être à l’abri des éliminations et d’être le capitaine de la maison. Choquant ou pas, Akanksha Puri et Jad Hadid se sont mis dans un lip-lock torride pendant 30 secondes. Bien que cela fasse partie d’une tâche, les internautes y réagissent assez radicalement. Andy Kumar a également réagi.

Andy Kumar est un fan inconditionnel de Bigg Boss et suit chaque saison. Même avec Bigg Boss OTT 2, il semble profondément intéressé par ce qui se passe à l’intérieur de la maison. Prenant cette poignée Twitter, Andy Kumar a écrit à propos du baiser dont on parle beaucoup et a écrit: « Wah! Kis kis ko kiss karoon! Osez ho toh aisa ke char log ko ulti aye! Chalo note hoti hain ya drop, voyons voir ? Élimination se bachne ke liye kuch bhi ? »

Découvrez le tweet d’Andy Kumar ci-dessous :

Waouh ! Kis kis ko kiss karoon ! Osez ho toh aisa ke char log ko ulti aye ! Chalo note hoti hain ya drop, voyons? L’élimination se bachne ke liye kuch bhi ?#AkankshaPuri #JadHadid #BiggBossOTT2 pic.twitter.com/8QiHzNPc6g Andy Kumar (@iAmVJAndy) 29 juin 2023

Découvrez le baiser d’Akanksha Puri et Jad Hadid ci-dessous :

Qu’avez-vous à dire sur le baiser ? Et bien, quelle sera la réaction de Salman Khan ? C’est un doublé pour Jad Hadid puisqu’il est même devenu le capitaine de la maison.