Bigg Boss OTT 2 : Alia Bhatt a un message spécial pour sa sœur Pooja Bhatt après avoir perdu son billet pour la finale

Alia Bhatt, qui a été occupée à promouvoir son film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, a un message spécial pour sa sœur après avoir perdu le billet pour la finale du spectacle avec Abhishek Malhan. Il a été affirmé qu’Alia entrerait dans la série pour apporter son soutien à sa sœur Pooja dans l’épisode familial, mais c’est Mahesh Bhatt qui a fait une apparition et a attrapé les globes oculaires pour toutes les mauvaises raisons. Et maintenant, Alia, qui a fait une apparition dans la ville pour assister à la conférence de presse de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et a été interrogée sur son opinion sur Pooja Bhatt, qui n’a pas atteint la finale, a déclaré : « Pour moi, c’est une grande chose qu’elle est dans le spectacle et je l’aime. Alia est une grande admiratrice de sa sœur Pooja, et même l’actrice des années 90 est fière de ses réalisations.

Bigg Boss OTT 2 : Regardez la vidéo d’Alia Bhatt envoyant un message spécial à sa sœur Pooja Bhatt après avoir perdu son billet pour la finale contre Abhishek Malhan, qui est devenu le premier finaliste de la maison.

En parlant de Pooja Bhatt, elle a perdu la tâche d’obtenir un billet pour la finale alors qu’elle se tenait contre Abhishek Malhan et a affirmé qu’ils avaient très mal joué après l’avoir perdu. Au cours de la tâche, Pooja a montré son côté agressif envers Manisha Rani alors qu’elle la poussait fortement alors qu’elle effectuait la prise pour la victoire d’Abhishek Malhan. Après avoir perdu Pooja, elle avait l’air extrêmement bouleversée, s’est tenue à l’écart des gens de la maison et ne parlait qu’à ses gens et se plaignait du mauvais jeu d’Abhishek.