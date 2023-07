Bigg Boss OTT 2 : Akanksha Puri s’ouvre sur l’équation avec Mika Singh [Exclusive]

Le concurrent de Bigg Boss OTT 2, Akanksha Puri, est absent de la série. Elle a eu un passage assez court dans la série. Akanksha Puri a fait la une des journaux avec son baiser français avec Jad Hadid. L’actrice dit que sa vraie personnalité a été considérée comme fausse par les colocataires et les téléspectateurs. Elle nous dit que tout le monde a pris un personnage et s’en tient à cela dans la série. Akanksha Puri a révélé qu’après le spectacle, elle serait amie avec Abhishek Malhan. Elle a dit qu’il ressemblait au vainqueur de Bigg Boss OTT 2 à partir de maintenant. Akanksha Puri a déclaré qu’il était la personne la plus franche.

L’actrice a également révélé quelle est son équation actuelle avec Mika Singh. Elle a dit qu’ils étaient toujours de bons amis. Akanksha Puri nous a dit: « Il est occupé par son travail, et moi aussi. Nous ne sortons pas ensemble. Oui, nous sommes toujours de bons amis. C’est quelqu’un qui a été avec moi au fil des ans en tant que copain. Mika Singh est un véritable être humain. » Quand on lui a demandé si elle envisagerait un futur avec lui ? « Je crois que votre partenaire de vie devrait être quelqu’un qui est un bon ami. Si jamais nous nous rapprochions dans le futur, alors j’y penserais sûrement. Mais rien ne se passe pour le moment. »

Ceux qui ont expédié Akanksha Puri avec Jad Hadid seront tristes de savoir qu’elle n’a pas l’intention de garder une quelconque amitié. Elle dit : « Il s’est retourné et a médité sur moi. J’aime les gens qui disent des choses sur mon visage et qui prennent toujours position pour moi. »

Akanksha Puri a quelques chansons et séries Web alignées. Elle nous dit : « Heureusement, j’ai toujours eu du travail. J’ai deux chansons et des émissions sur le Web. Je vais faire une pause pendant un certain temps maintenant. Je ne pensais pas que mon mandat dans l’émission serait si limité. J’avais prévu des dates à une date ultérieure. Mais oui, il y a du travail à venir. Akanksha Puri a longtemps fait partie de l’émission Vignaharta Ganesha sur Sonu TV. Elle a également fait des chansons spéciales dans de nombreux films du Sud.