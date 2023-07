L’hôte de Bigg Boss OTT 2, Salman Khan, était furieux ce week-end Ka Vaar. L’une des raisons était le French Kiss entre Jad Hadid et Akanksha Puri. L’actrice devait le faire pour sauver son équipe. Cela faisait partie d’une tâche donnée par les rivaux. Jad Hadid a fait la une des journaux pour avoir rencontré toutes les filles, Manisha Rani, Akanksha Puri et Jiya Shankar de la maison. Lorsque nous avons demandé à Akanksha si elle sentait qu’il était désireux de mettre en place un angle d’amour, c’est ce qu’elle a dit. Elle a déclaré que Jad Hadid ne cherchait pas désespérément un angle amoureux mais souhaitait jouer avec l’image d’un Casanova.

Elle nous dit : « Je pense que c’est l’une de ses stratégies. À l’intérieur de la maison, il a parlé de ses difficultés, de sa famille et de sa fille. Il est venu avec un plan de match. Il essaie de paraître aussi fort et fiable, mais il est pas. Je ne comprends pas la teinte et l’agitation autour du baiser. Les gens se comportent comme si j’avais embrassé mon petit ami ou mon mari ou quoi.

Akanksha Puri nous dit qu’elle aurait embrassé n’importe quel concurrent car cela faisait partie d’une tâche. « J’embrasserais une fille ou un garçon. Vous voyez, je jouais pour mon équipe. J’étais nominé. Je n’aime pas perdre. Embrasser quelqu’un n’était pas une tâche impossible pour moi. J’ai fait de telles scènes dans des films et des séries Web. . L’idée était de gagner la tâche. Je lui ai fait un genre de bisou sur les lèvres. Jad a bougé ses lèvres et sa langue. Mon idée n’était pas de rendre la pareille mais de ne pas perdre.

Elle nous dit que Jad Hadid a apprécié le baiser et lui a dit plus tard que cela ne le dérangerait pas de le refaire. « Le truc, c’est qu’il a pris le baiser plutôt personnellement. Et trop littéralement et pratiquement. Il m’a dit que je ne bougeais pas mes lèvres. Maintenant, si c’était mon petit ami, mon mari ou mon amant, je bougerais mes lèvres, ma langue, etc. Vraiment, si j’étais dans un projet et que mon réalisateur me disait que sa vision avait besoin d’un baiser passionné, je n’hésiterais pas », dit-elle. On se demande comment Jad Hadid va réagir face à ça ?

Akanksha Puri réitère que ce n’était qu’une tâche de trente secondes pour elle. « Je suis contente que mon équipe ait gagné. C’est ce qui compte. Je m’en fiche », dit-elle.