Bigg Boss OTT 2 : Akanksha Puri qualifie Jad Hadid de faible et de faux, qualifie Bebika Dhurve de négative et vampirique ; dit, ‘Iska toh dukaan…’ [Exclusive]

Bigg Boss OTT 2 a vu l’élimination d’Akanksha Puri. L’actrice se dit déçue de quitter la série si tôt. Elle nous a dit qu’elle sentait qu’elle était bien trop réelle pour le spectacle. Elle a déclaré à Bollywood Life : « Il y en a qui, à mon avis, ne méritent pas d’être sur cette plate-forme. J’ai l’impression que si vous êtes trop réel, cela apparaît comme un faux. J’étais sur le pied lorsque j’ai eu quelques jours de retard. On m’a dit que j’étais irréprochable et que j’étais parfaite. C’était une raison pour ne pas m’envoyer à l’intérieur de la série. » Elle dit qu’elle a ensuite été envoyée en prison pour avoir simplement dit ce qu’elle pensait. « J’ai l’impression que les gens qui viennent avec un plan de jeu qui est d’être un vampire ou une garce sont plus vendables. Je suis tellement surpris et confus de savoir s’il s’agit d’une émission de téléréalité. »

On a beaucoup parlé de l’amitié de Jad Hadid et Akanksha Puri. L’actrice dit qu’elle ne sait pas s’ils continueront à être amis à l’extérieur. Elle dit : « Au départ, il était beaucoup trop expressif. Il m’a dit qu’il voulait épouser une fille comme moi et qu’il voulait quelqu’un comme moi dans sa vie. Mais il a flippé au Weekend Ka Vaar. Je l’ai trouvé trop faux. Une personne comme lui ne peut pas être mon ami dans le monde réel. Il s’est livré à la médisance. Je le trouve stupide. Jad n’a pas l’esprit stable. Mes amis prennent toujours position pour moi. De plus, ce sont des gens qui corrigent moi si je me trompe, en le disant sur mon visage. Abhishek Malhan l’a dit sur mon visage. J’ai le sentiment le plus fort qu’il va gagner. C’est un bon gars et nous resterons en contact.

Akanksha Puri a qualifié Bebika Dhurve de faux et essayant d’être un vampire. « J’ai abandonné cette fille. Elle se réveille avec l’idée de devenir le vampire d’un jour et de piquer quelqu’un. Elle fixe le jour avec une nouvelle cible à crier, crier ou piquer. Le jour du week-end Ka Vaar, elle faisait son maquillage avec moi, je l’ai trouvée très gentille. Puis, dans un certain temps, elle est revenue à son avatar habituel. Elle n’a pas besoin de se comporter de cette manière. C’est une fille forte, et j’aime les femmes fortes. Elle dit elle est astrologue et lectrice de visages, mais je me sens iska dukaan bahar bandh hai. Je veux dire qui aimerait rendre visite à une diseuse de bonne aventure qui apparaît comme si négative et semblable à un vamp.