Bigg Boss OTT 2 : Aditya Narayan entre-t-elle dans l’émission de Salman Khan ? Le chanteur rompt le silence

Bigg Boss OTT 2 a excité tout le monde. Les fans sont impatients de savoir qui vont tous être enfermés à l’intérieur de la maison. La saison dernière, c’est Divya Agarwal qui est sortie vainqueur de l’émission. Il était animé par Karan Johar. Cette fois, c’est Salman Khan qui va prendre les commandes en tant qu’hôte. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation, plusieurs rapports suggèrent que Salman Khan sera l’hôte et une promo sera bientôt disponible. Alors que tout le monde spécule sur les candidats, des rumeurs disaient qu’Aditya Narayan en ferait également partie. Cependant, il a maintenant clarifié.

Aditya Narayan va-t-il à Bigg Boss OTT 2 ?

S’adressant à son compte sur les réseaux sociaux, le chanteur et animateur Aditya Narayan a déclaré qu’il ne participerait à aucune émission de téléréalité. Il a dit que Khatron Ke Khiladi était son premier et dernier où les fans le voyaient comme un participant. Il a dit que c’était une expérience unique dans sa vie et qu’il chérira toujours cela. Mais il ne participe certainement pas à Bigg Boss OTT 2.

Découvrez son message ci-dessous:

#AdityaNarayan clarifie les rumeurs selon lesquelles il participerait à #BiggBossOTT2. dit qu’il ne participera jamais à aucune émission de téléréalité. pic.twitter.com/ozWPvSeqMd Le Khabri (@TheKhabriTweets) 22 mai 2023

Qui sont les concurrents de Bigg Boss OTT 2 ?

Outre Aditya Narayan, des noms de stars comme Fahmaan Khan, Umar Riaz, Rajeev Sen, Pooja Gor, Sambhavana Seth, Anjali Arora, Munawar Faruqui et bien d’autres font le tour d’Internet en tant que concurrents probables de Bigg Boss OTT 2. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation des fabricants ou des stars. En fait, on dit aussi que l’une des stars de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a également été approchée pour faire partie de l’émission. Neil Bhatt, Ayesha Singh et Harshad Arora devraient bientôt quitter Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Mais l’un d’eux sera-t-il enfermé dans Bigg Boss OTT 2 ? Seul le temps nous le dira.

Pendant ce temps, il est rapporté que la première promo de Salman Khan de Bigg Boss OTT 2 sera avec Raftaar. L’heure et la date de diffusion de l’émission n’ont pas encore été partagées par les créateurs. Mais on peut dire qu’avec Salman Khan à bord, ce sera certainement excitant.