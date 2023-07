Bigg Boss OTT 2 : Abhishek Malhan, Elvish Yadav et Manisha Rani dominent les tendances Twitter pour CES raisons

Bigg Boss OTT 2 a fait parler tout le monde. Les concurrents ont capté l’attention de tout le monde et les fans surveillent de près ce qui se passe à l’intérieur de la maison. À l’heure actuelle, les fans ont leurs favoris et, selon les tendances des médias sociaux, on peut en déduire qu’Abhishek Malhan est au pouvoir. Maintenant qu’Elvish Yadav est également entré dans la maison en tant que concurrent de wild card, il devient également l’un des favoris avec sa nature franche. Abhishek Malhan et Elfique Yadav font partie des meilleurs YouTubers et beaucoup sont très impressionnés de voir à quel point ils se lient bien dans l’émission malgré la concurrence. Les deux stars ont commencé à être tendance sur Twitter, voici pourquoi !

Les fan clubs d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan et d’Elvish Yadav ont pris la défense du récit de leur rivalité. Beaucoup partagent des vidéos saluant leur « Bhaichara ». Une vidéo d’Elvish est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit qu’il remettra le trophée à Abhishek Malhaan s’il gagne car il est son « Bhai ». Elvish Yadav Ruling BBOTT 2 est à la mode sur les réseaux sociaux. D’autre part, les fans d’Abhishek Malhan exigent qu’il devienne le capitaine de la maison. « We Want Fukra As Captain » de la maison fait également partie des principales tendances Twitter.

Découvrez les tweets sur Abhishek Malhan et Elvish Yadav.

Outre Elvish Yadav et Abhishek Malhan, Manisha Rani est également à la mode sur les réseaux sociaux. Sa connexion avec Abhishek Malhaan est également appréciée de tous et « Abhisha » est à la mode sur Twitter. En dehors de cela, « Entertainment Means Manisha » règne sur Twitter et les fans sont heureux de la voir être une véritable interprète dans la maison.

BBOTT DE RÈGLE ELFIQUE 2 NOUS VOULONS FUKRA COMME CAPITAINE DIVERTISSEMENT SIGNIFIE MANISHA ? #ElvishYadav#AbhishekMalhan #Elvishraosahab#ManishaRani Top 3 sont à la mode sur Top 3 ? pic.twitter.com/M9GUlzfp3H Vision des souches (@StumpsVision) 17 juillet 2023

Eh bien, il ne fait aucun doute que ces trois concurrents ont réussi à gagner le cœur de tout le monde et dirigent en effet la dernière saison de Bigg Boss OTT. En dehors de ces trois-là, Pooja Bhatt, Jiya Shankar et bien d’autres sont les candidats dont on parle le plus dans l’émission.