Bigg Boss OTT 2 : Abhishek Malhan devient le capitaine après avoir remporté la tâche secrète ; les internautes dénoncent le comportement de Falaq Naaz [Check Reactions]

Le dernier épisode de Bigg Boss OTT 2 terminé il y a quelques minutes. Et ce fut une journée unique à l’intérieur de la maison de Bigg Boss puisqu’en une seule journée, deux personnes sont devenues le capitaine. Jad Hadid a été élu capitaine et plus tard, Abhishek Malhan alias Fukrah Insaan doit être le capitaine à cause de Bigg Boss. Cependant, les colocataires, c’est-à-dire les candidats, n’aiment pas la même chose. Les internautes soutiennent Abhishek face aux réactions des colocataires, en particulier Falaq Naz.

Comment Jad Hadid a-t-il été nommé capitaine de la maison Bigg Boss OTT 2 ?

Une tâche a eu lieu à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2 où les colocataires ont été divisés en deux équipes, l’équipe A et l’équipe B. L’équipe A se compose de Cyrus, Pooja, Falaq, Avinash et Bebika. D’autre part, l’équipe B se compose d’Abhishek, Jiya, Manisha, Akanksha et Jad. Ils ont reçu des tâches de défi dans lesquelles un membre donnerait autant de défis à l’autre équipe. Le résultat a été que l’équipe B a gagné et ils ont eu la chance de sélectionner l’un d’eux comme capitaine. Les noms lancés étaient Jiya Shankar, Akanksha Puri et Manisha. Mais l’équipe A a déclaré que puisque Jiya et Akanksha sont nommés, ils ne devraient pas l’être et qu’ils veulent que Jad soit le capitaine. Akanksha et d’autres ont accepté. Mais cela semblait un accord mitigé.

Comment Abhishek Malhan est-il devenu capitaine ?

Il se trouve qu’Abhishek voulait être le capitaine et, par conséquent, il a été invité par Bigg Boss dans la salle de confession. Bigg Boss a ensuite donné l’opportunité à Abhishek d’être capitaine et s’est vu confier une tâche secrète. Il a dû signaler 10 incidents d’infraction aux règles à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2. Et en une heure, Abhishek a signalé 7 infractions aux règles dans lesquelles il a signalé Pooja Bhatt, Cyrus et Bebika parlant en anglais. Comme ceux-ci n’ont pas réussi à le remarquer et à s’arrêter par Jad qui était le capitaine, Bigg Boss a enlevé son titre de capitaine et l’a donné à Abhishek.

Les internautes réagissent aux réactions de la capitainerie d’Abhishek

Eh bien, certains des colocataires étaient assez en colère contre le fait qu’Abhishek devienne le capitaine. Falaq Naaz était assez contrarié qu’il devienne capitaine et se sentait trompé. Lorsque Jiya a essayé de lui parler, cela faisait partie du jeu et qu’elle aurait fait de même, elle a refusé d’écouter et d’accepter son point de vue. Pooja Bhatt a été vexé par le retournement d’Akanksha qui était d’accord avec elle et a fait de Jad le capitaine. Découvrez comment les fans ont réagi à la même chose ici:

Jad est double face et Jiya est dogli no. 1 Les deux sont faux jusqu’à la moelle..#BiggBossOTT2 #Fukralnsaan #AbhishekMalhan ???? ?? (@D_E_V_I_L_33) 30 juin 2023

Pourquoi est-ce si grave que #AbhishekMalhan eu la chance de devenir capitaine? Et pourquoi sont #FalaqNaaz et #AvinashSachdev avoir de tels problèmes? Jeu sab khel rahe, maan sirf kuch log rahe hai ! #BiggBossOTT2 Sanchita Jhunjhunwala (@sanchita2627) 30 juin 2023

Abhishek chapeau bas yaar itna patience. Ce gars qui donne des justifications et des explications à tout le monde. Mai hota toh kehta m ** chu *** Je suis le capitaine maintenant ? Sa patience ??#BiggBossOTT2 #AbhishekMalhan ? (@SiccFan) 30 juin 2023

Le groupe d’élite est-il d’accord pour les tâches gagnantes ou pour les avantages ? majaal hain jo équipe dusre ko kuch miley ? #BBOTT2 #FukraInsaan #AbhishekMalhan Ayush Yadav (@Callme_ayush87) 30 juin 2023

Abhinash et Falaq n’ont rien fait d’autre que se plaindre des autres. Falaq choisis judicieusement tes mots, tu as l’air dégoûtante fille..#BiggBossOTT2 #AbhishekMalhan #FukraInsaan Ayush Yadav (@Callme_ayush87) 30 juin 2023

Pooja ki jalli Abhishek ko capitaine banta dekh ?? kab tak uss ek bris de règle ki yaad dilaati rahegi yeh ? #BBOTT2 #FukraInsaan #AbhishekMalhan (@quixotik_soulll) 30 juin 2023

Falak chudail.. tujhe kuch nahi samajh aayega ! rehne de… Tu bas khunnas khaake baith aur jalti reh??#FukraArmy #AbhishekMalhan #PandaGang Paix ;) (@sataxisoumya) 30 juin 2023

Kya banda hain, en moins d’une heure, tâche terminée jo 24 heures ka tha, Très bien #AbhishekMalhan ?? Sabke chehre dekhne layek le ??#FukraInsaan #PandaGang #BiggBossOTT2 ???? ?? (@D_E_V_I_L_33) 30 juin 2023

Falak et bebika ka chehra mon dieu #AbhishekMalhan Maza aya Pria || (@itsmepriyaa13) 30 juin 2023

BB est très chaalu bro, il a tordu les mots d’Abhisheks n dit devant tout le monde dat Abhi n’était pas content de la sélection de Jads ??? #BBOTT2 #FukraInsaan #AbhishekMalhan (@quixotik_soulll) 30 juin 2023

Pooja ke kitni jali padi hai Abhishek ke capitaine banne par #AbhishekMalhan Nakhat Rajput (@RajputNakhat) 30 juin 2023

Ooo j’ai adoré cette conversation dans cette tâche secrète pour renvoyer Jed de la capitainerie ??? Merci BiggBoss d’avoir osé cette tâche ce respect et ce sourire à ? Samajhdaar aap bhi Ho BB samajhdaar hum bhi Hai ?#FukraInsaan #FukraArmy #AbhishekMalhan Ayush Yadav (@Callme_ayush87) 30 juin 2023

L’équipe A avait déjà décidé d’avance sur JAD, alors pourquoi ils faisaient semblant hier soir en direct et ont mis tout le blâme sur Abhishek après qu’il soit devenu capitaine.#AbhishekMalhan #FukraInsaan #FukraArmy #BiggBossOTT2 SomBhai SidHeart (@ursTrulySomBhai) 30 juin 2023

Fukra affronte Avinash qui ne cessait de pousser en disant aadhi lauki mein fatt gayi iski n 10 pyaaz khaane bol raha. Juste pour rappeler qu’aucun corps ne mange de lauki cru dans le ?n tout le monde mange des oignons crus. Falak arrête de surjouer juste manger du lait caillé ?#AbhishekMalhan #Fukrainsaan #BBOTT2 pic.twitter.com/d4BB5HDbTf TINCHI (@AartiM18) 30 juin 2023

#FalaqNaaz est tellement faux. Si elle ne pouvait pas manger d’oignons, elle aurait dû nier. Khud kha ke, duniya bhar ka natak karti hai. Poori aunty hai, images ki bhookhi. Dusri team evil nahi, tum chutiye ho. #BBOTT2 #BBOTTSeason2 #BiggBossOTT2 #BiggBossOTTSeason2 LB Genius (@LBGenius21) 30 juin 2023

La pire candidate bb que j’ai jamais vue est celle qui pensait qu’elle était la seule patronne #FalaqNaaz ???? Google (@vaibhav79074) 30 juin 2023

