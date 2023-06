Bigg Boss OTT 2 : Abhishek Malhan, Bebika Dhurve, Akanksha Puri et bien d’autres – quel concurrent est un succès et un flop cette semaine ? Votez maintenant

Salman Khan a repris les rênes de l’hébergement de Karan Johar pour Bigg Boss OTT 2. 13 concurrents sont entrés dans la maison de Bigg Boss OTT 2 samedi dernier. Et depuis, c’est un tour de montagnes russes. Des amitiés qui se brisent aux amitiés qui fleurissent dans la maison de Bigg Boss OTT et plus encore. Nous avons vu des combats sur les devoirs et aussi sur les nominations et les remarques personnelles que les candidats ont faites à propos d’autres candidats. Nous sommes ici avec un sondage vous demandant de voter pour le candidat qu’ils ont trouvé être un succès ou un flop au cours de la première semaine de BBOTT2.

Falaq Naz

L’actrice s’est imposée comme une solide candidate. Elle a élevé la voix, est une excellente cuisinière et aide tout le monde. Falaq est devenu le premier capitaine de la saison.

Jiya Shankar

Jiya Shankar semble un peu perdue car elle a passé beaucoup de temps à se connaître et à créer des liens avec les colocataires. Ceux avec qui elle s’est liée étaient Avinash Falaq mais ils ont eu des retombées.

Abhishek Malhan

Fukran Insaan bénéficie d’une base de fans massive. Le Youtuber a été franc sur ses vibrations et les vibrations de l’autre concurrent. Il prend position pour ses amis.

Akanksha Puri

Akanksha Puri a été étiqueté faux la première semaine. Cependant, seuls quelques privilégiés l’ont trouvée fausse.

Cyrus Brocha

Cyrus Broacha a mangé, profité des combats mais aussi calmé la situation à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2.

Manisha Rnaï

Manisha Rani divertit tout le monde à l’intérieur de la maison. Elle a aussi eu du mal avec les gens, mais a également tenu bon.

Jad Hadid

Jad Hadid flirte avec Jiya Shankar, Akanksha Puri et s’amuse aussi avec Manisha Rani. Son lien avec les hommes n’est pas si fort.

Aliya Siddiqui

Aaliya Siddiqui n’a pas réussi à sortir de son image de vaisseau-mère à l’intérieur de la maison de Bigg Boss OTT 2.

Bebika Dhurvé

Jusqu’à présent, Bebika Dhurve n’est apparue que comme une grande chercheuse d’attention qui pique les autres et joue ensuite une carte de victime.

Avinash Sachdev

Avinash Sachdev est apparu comme une personne dominante et égoïste. Cependant, il a de bonnes suggestions et une compréhension du jeu.

Palak Purswani

Palak Purswani a été éliminé dimanche soir. Elle s’est bien liée avec Jiya Shankar. Si Palak avait été dans l’émission, lui auriez-vous donné un succès ou un flop ?

Superstar de Puneet

Puneet Superstar, c’est-à-dire que Prakash a été éliminé de la maison le jour 1 lui-même. Il n’a même pas eu la chance d’envoyer plus de concurrents dans la maison de Bigg Boss OTT 2.

Pooja Bhatt

Bien qu’elle se présente comme une personne négative et dominatrice, Pooja Bhatt a donné des conseils et des suggestions honnêtes et sages à l’intérieur de la maison de Big Boss OTT 2.

Votez pour les candidats hit-and-flop de Bigg Boss OTT 2 ici :

Pendant ce temps, selon Live Feeds, Jiya Shankar et Aaliya Siddiqui ont été nominés pour l’élimination cette semaine.