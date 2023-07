Bigg boss OTT 2 : Abhishek Malhan, Avinash Sachdev et Jiya Shankar deviennent médecins, les candidats apprécient le défi amusant

Dans une tournure passionnante de Bigg Boss OTT 2, les participants ont pu vivre une dose de rire et de divertissement alors qu’Abhishek Malhan, Avinash Sachdev et Jiya Shankar se sont transformés en médecins pour un défi amusant. Les colocataires se sont régalés alors que le trio a pris en charge le BB Health Camp, injectant de l’humour et de l’amusement dans la maison. Abhishek, Avinash et Jiya ont embrassé leurs rôles avec enthousiasme, enfilant des blouses de médecin et des stéthoscopes, et apportant leur flair comique unique à la tâche. Ils ont effectué des bilans de santé hilarants, prescrit des remèdes non conventionnels et divisé les concurrents avec leurs plaisanteries pleines d’esprit. Les colocataires ont pleinement relevé le défi, jouant le jeu et appréciant le soulagement comique fourni par les «médecins». Des rires ont fait écho dans la maison Bigg Boss alors que les concurrents interagissaient avec le trio et participaient à leurs manigances médicales légères. Le défi BB Health Camp a non seulement ajouté une dose de plaisir bien nécessaire, mais a également contribué à atténuer la tension dans la maison. Les concurrents se sont délectés de la rupture avec le drame habituel, mettant en valeur leurs côtés plus légers et plus humoristiques. Au fur et à mesure que le défi progressait, les colocataires se sont liés au cours de l’expérience partagée, forgeant de nouvelles relations et renforçant celles existantes. Les moments légers ont fourni un répit bienvenu et ont permis aux concurrents de se laisser aller et de profiter du côté plus léger du voyage Bigg Boss.