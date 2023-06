Bigg Boss OTT 2 : Abhishek Malhan alias Fukra Insaan révèle comment il va gérer Salman Khan ka gussa [Exclusive]

Bigg Boss OTT 2 a commencé et les fans regardent le Salman Khan-animé une émission télévisée sur Jio Cinema assez ardemment. 13 célébrités sont entrées dans la maison Bigg Boss OTT 2 samedi soir en grande pompe. Devant les membres du jury, les candidats sont entrés un par un. Pooja Bhatt, qui était également panéliste, s’est révélé plus tard être un concurrent. Avant même que les concurrents n’entrent dans la maison, il y avait un énorme buzz autour d’eux. Les fans de certains candidats s’assuraient que leur tendance préférée et l’un d’eux était Fukkra Insaanc’est, Abhishek Malhan.

Abhishek Malhan alias Fukra Insaan explique comment il va traiter Salman Khan ka gussa

En parlant à BollywoodLife, Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, semblait très confiant de rejoindre l’émission. Il avait une très grande raison de rejoindre Bigg Boss OTT 2 et c’est Salman Khan. Eh bien, tout le monde veut en effet rencontrer la superstar Salman Khan. Eh bien, Salman Khan, bien qu’il soit un hôte aimable, est également connu pour son attitude stricte et sans fioritures, et nous avons demandé à Fukra Insaan comment il prévoyait de traiter avec Salman s’il était sous le feu. On le sait tous, quand l’animateur perd son sang-froid, ce n’est pas bon.

Abhishek nous dit qu’il prévoit d’être un bon enfant dans la maison de Bigg Boss OTT 2. Lorsqu’il a été poussé à dire des choses très différentes dans une promo de l’émission. Abhishek répond avec confiance: « C’est moi. Tout dépend de son humeur. » Dans la promo de Bigg Boss OTT 2, il a affirmé qu’il aimait beaucoup jouer à des jeux réels.

Regardez la première vidéo nocturne de Bigg Boss OTT 2 ici :

Le frère de Fukran Insaan dénonce l’injustice envers les YouTubers

Lors du premier épisode nocturne de Bigg Boss OTT 2, le journaliste senior Dibang a laissé entendre qu’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan était plein de nakli hawa. Cela signifie qu’il est plein de fausse confiance et de fierté. Le frère d’Abhishek Malhan, Nischay, était venu à sa défense sur le même sujet. Il avait appelé les créateurs car une telle injustice ne s’était pas produite lorsque les concurrents avaient participé auparavant.

Pendant ce temps, Fukra Insaan n’avait pas prévu d’entrer dans Bigg Boss OTT 2 auparavant. C’est exact. Mais cela signifiait qu’il devait garder ses chaînes inactives et s’éloigner des réseaux sociaux, c’est ainsi qu’il est célèbre et où son travail est basé. Mais il semble que le souhait de rencontrer Salman Khan l’ait emporté.