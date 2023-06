Bigg Boss OTT 2 : Abhijeet Sawant confirmé pour l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss OTT 2 arrive dans la dernière semaine de juin 2023. La deuxième saison de l’émission se tiendra pendant six à huit semaines. Pour l’instant, le casting bat son plein. Nous avons entendu dire que des noms comme Faisal Shaikh, Awez Darbar, Jannat Zubair et d’autres ont été approchés pour le spectacle. Un nouveau nom fait le tour. Il est rapporté qu’Abhijeet Sawant sera dans l’émission de Salman Khan. La présence de la superstar a rendu Bigg Boss OTT beaucoup plus grand cette année. Nous nous demandons si Salman Khan animera effectivement tous les week-ends car il doit suivre Bigg Boss 17.

Abhijeet Sawant est connu de tous comme le premier vainqueur d’Indian Idol. Le chanteur a fait un certain nombre d’émissions de téléréalité basées sur la musique, dont Nach Baliye. Ce sera son incursion dans le monde numérique. Abhijeet Sawant est également devenu un acteur avec des projets dans l’industrie marathi. Il est également producteur de films. Dernièrement, il a été occupé à faire des spectacles partout en Inde et dans le monde. Abhijeet Sawant pourrait apporter la saveur régionale au spectacle. Certains des noms confirmés selon les médias sociaux sont Pooja Gor, Awez Darbar, Mahesh Poojari, Anjali Arora, Faisal Shaikh et d’autres.

La première saison de Bigg Boss OTT a été remportée par Divya Agarwal. Après le show, c’est Urfi Javed qui est devenue la plus grande sensation virale grâce à son sens audacieux et bizarre de la mode. Pratik Sehajpal, Neha Bhasin, Akshara Singh et Nishant Bhatt ont également acquis une certaine renommée. Étant donné que Bigg Boss OTT est également considéré comme une zone de recrutement pour les futurs concurrents de Bigg Boss, beaucoup souhaitent participer à l’émission. Abhijeet Sawant a une bonne valeur de rappel jusqu’à ce jour. Sa dernière chanson était avec le compositeur de Bollywood Himesh Reshammiya.