Bigg Boss OTT 2 : Aashika Bhatia réagit à la colère de Salman Khan contre Elvish Yadav pour avoir utilisé des mots abusifs ; dit, ‘Vo gusse mein bola’ [Exclusive]

Bigg Boss OTT 2 aura bientôt son gagnant. Le spectacle se porte bien depuis le début et est actuellement le plus préféré du public. Les concurrents ont fait de cette saison un énorme succès. La finale de l’émission n’est qu’à une semaine et tout le monde est ravi de connaître le nom du gagnant. Récemment, Aashika Bhatia a été éliminée de la maison. Aashika a été nominée avec son amie, Manisha Rani. Cependant, elle a perdu en raison du faible nombre de votes. Alors qu’elle a été expulsée, c’est Elvish Yadav qui a dû faire face à la colère de Salman ce jour-là pour avoir utilisé des mots abusifs contre Bebika Dhurve et Jiya Shankar.

Les amis d’Elvish, Abhishek Malhan et Manisha Rani, ont également dû faire face à la colère de Salman pour ne pas s’être opposé à lui. Aashika faisait également partie de ce groupe. S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Aashika a donné sa réaction à l’épisode.

Aashika sur la colère de Salman Khan envers Elvish Yadav

Elle a dit: « C’est arrivé dans la colère. Je suis d’accord qu’Elfique n’a pas de contrôle sur sa colère et c’est pourquoi il a dit ces choses. J’ai essayé de lui faire comprendre qu’il contrôlait sa colère et ses paroles. Même Manisha et Abhishek ont ​​essayé mais parfois vous ne peut tout simplement pas contrôler quelqu’un. »

« Elfique a perdu le contrôle de sa colère et c’est pourquoi ce côté est sorti. Mais Salman monsieur lui a fait comprendre et il a compris. Il a accepté son erreur et s’est même excusé. On le voit encore s’excuser auprès de Bebika et Jiya. Même Abhishek et Manisha présenté ses excuses à Bebika », a-t-elle ajouté.

Qui devrait gagner Bigg Boss OTT 2 ?

Aashika Bhatia a également partagé qu’elle espère que quelqu’un parmi Abhishek Malhan, Manisha Rani et Elvish Yadav remportera le spectacle. Elle a également parlé de son parcours dans l’émission.

Elle a partagé : « C’était un court voyage, mais c’était agréable et incroyable. C’était une expérience merveilleuse, et j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. »

En parlant de l’épisode ka vaar du week-end, après que Salman Khan se soit mis en colère contre Elvish, ses fans ont trollé l’hôte pour s’être opposé. Ils ont même menacé de mort la superstar.