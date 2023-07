Bigg Boss OTT 2: Aashika Bhatia participera à l’émission de Salman Khan en tant que candidat joker avec Elvish Yadav

Bigg Boss OTT 2, hébergé par Salman Khan, connaît son règne dans les charts TRP. Plus tôt, il a été signalé que Bigg Boss OTT 2 serait diffusé pendant six semaines sur JioCinema. Cependant, dans le dernier épisode, Salman Khan a confirmé que l’émission très controversée mais divertissante sera prolongée de deux semaines. Mais, il y a plus. Selon les rapports, la personnalité des médias sociaux et l’actrice Aashika Bhatia pourraient entrer dans la BB House, en tant que candidate wild card. La dernière publication Instagram d’Aashika sert également d’indice majeur pour son entrée dans l’émission dirigée par Salman Khan.

Aashika Bhatia post Instagram cryptique

Hier, le 11 juillet, Aashika Bhatia a écrit une note énigmatique sur Instagram, affirmant qu’elle ferait une pause dans les réseaux sociaux. « La vie est sur le point de changer considérablement ! Je serai absent des réseaux sociaux pendant un certain temps. À bientôt de l’autre côté. J’adore Aashika Bhatia », a écrit la personnalité d’Internet. Peu de temps après avoir partagé le message, les fans ont commencé à spéculer sur le fait que le départ soudain d’Aashika des plateformes de médias sociaux pourrait être une indication de son entrée dans Bigg Boss OTT 2. En fait, en y regardant de plus près, on peut également remarquer que dans la légende, Aashika a mentionné le mot « bigg », qui résonne avec Bigg Boss.

Les fans réagissent à Bigg Boss OTT 2

Les fans ont réagi au message d’Aashika Bhatia, presque convaincus qu’elle fait partie de Bigg Boss OTT 2. Alors qu’un utilisateur a souligné: « Ici, elle parle de l’autre côté, ce qui signifie qu’elle parle définitivement de Bigg Boss où nous pouvons la voir vrai moi-même », a plaisanté un autre, « Elle va chez Bigg Boss. » « Oui, soupçon de diya inhone, Bigg Boss me ayegi peut-être comme joker (oui, elle a donné un indice. Elle entrera Bigg Biss comme joker), a noté un troisième individu.

Elfique Yadav dans Bigg Boss OTT 2

Outre Aashika Bhatia, les spéculations vont bon train sur le fait que YouTuber Elvish Yadav s’aventurera également dans la BB House en tant que candidat joker. Cependant, jusqu’à présent, ni Aashika ni Elvish n’ont commenté la question.

À propos de Bigg Boss OTT 2

En parlant de Bigg Boss OTT 2, il ne reste plus que huit candidats dans l’émission de téléréalité, à savoir Abhishek Malhan, Jad Hadid, Avinash Sachdev, Pooja Bhatt, Manisha Rani, Bebika Dhurve, Falaq Naazz et Jiya Shankar. Le concurrent Cyrus Broacha a dû faire une sortie de secours suite à un problème familial.