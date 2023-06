Bigg Boss OTT 2: Aaliya se souvient pourquoi elle est tombée amoureuse de Nawazuddin Siddiqui, dit qu’elle ne veut plus se marier

Bigg Boss OTT 2, hébergé par Salman Khan, a été créé le 17 juin sur Jio Cinema. Quelques jours seulement après sa sortie, la série est redevenue le sujet de discussion parmi les masses. Avec les concurrents Jiya Shankar et Palak Purswani s’ouvrant sur leur amitié désormais amère, jusqu’à l’expulsion de Puneet Kumar, en seulement 12 heures après leur entrée dans la BB House, il s’est passé beaucoup de choses dans la série. Maintenant, Aaliya, l’ex-épouse de l’acteur de Bollywood Nawazuddin Siddiqui a fait une révélation intéressante sur son mari.

Dans une conversation avec son compatriote Cyrus Broacha, Aaliya a expliqué comment elle était tombée amoureuse de Nawazuddin pour la première fois. Revisitant son passé, Aaliya a partagé qu’elle connaissait le frère de Nawazuddin, qui était comme un assistant de Nawauddin.

Aaliya sur la vie avec Nawazuddin Siddiqui et son frère

Sans citer les raisons, Aliya a révélé qu’après avoir été « expulsée » de son PG, le frère de Nawazuddin lui a suggéré de rester dans leur résidence pendant quelques jours, avant qu’Aliya ne trouve un nouvel endroit où vivre. Bien que l’idée l’ait mise « mal à l’aise » au début, sa situation l’a obligée à changer avec les deux frères.

Aliya appelle les yeux de Nawazuddin Siddiqui sexy

Aliya s’est souvenue qu’avant de rencontrer Nawazuddin en personne, elle avait d’abord vu la photo de l’acteur. Et la seule chose qui a attiré son attention, ce sont les yeux « sexy » de Nawazuddin. « J’ai d’abord vu ses photos et j’ai aimé ses yeux. Ses yeux étaient très sexy. Puis nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. Puis nous avons commencé à vivre ensemble. Cela a été notre voyage », a révélé Aliya.

Aliya parle du nouvel homme de sa vie

Après la séparation tumultueuse de Nawazuddin et Aliya, Aliya a trouvé l’amour pour la deuxième fois. Lorsque Cyrus l’a interrogée sur l’homme mystérieux d’Aliya, elle a révélé: « Le deuxième homme est un Italien et il est très beau. Cela ne fait aucun doute. » Leur amour s’est développé progressivement. Aliya a ajouté que son homme désormais partenaire avait été frappé par ses yeux.

Expliquant pourquoi elle a décidé d’entrer dans cette nouvelle relation après 19 ans, Aaliya a déclaré: « Il vous donne du respect et de l’amour. Il vous fait vous sentir protégé et chevaleresque. C’est pourquoi je suis entré dans cette relation ouvertement après 19 ans. Je n’avais pas peur . » Lorsque Cyrus a interrogé Aliya sur ses projets de mariage, la réponse confirmée d’Aliya a été qu’elle ne se mariera jamais dans la vie. « Il n’y a plus de confiance dans le mariage », étaient ses mots.

Chronologie du divorce de Nawazuddin et Aliya

Nawazuddin et Aaliya sont actuellement en instance de divorce. Au milieu de tout le chaos, Aaliya a souhaité garder un lien « respectueux » avec Nawazuddin, pour le bien de leurs enfants.