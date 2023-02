Bigg Boss : Les fans se souviennent de feu Sidharth Shukla alors qu’ils célèbrent « 3Y of Historic Winner » ; dire, ‘Champion ek salut hai ou ek salut rahega’ [VIEW TWEETS]

Sidharth Shukla – Un nom qui ne sera jamais oublié. Chaque fois qu’il y aura une mention de Bigg Boss, Sidharth Shukla recevra également une mention. Il a remporté le trophée de Grand Patron 13 battement Asim Riaz. La saison reste l’une des plus réussies et des plus discutées de l’histoire de la série. On s’attendait à ce que sa carrière prenne un essor majeur après le spectacle, mais malheureusement, la vie avait des plans différents. Il est décédé le 2 septembre 2021. Il a remporté l’émission en 2020. Cela fait trois ans depuis sa victoire et les fans se souviennent de la défunte star.

Sur Twitter, “3Y of Historic Winner Sid” est à la mode alors que les fans se souviennent de lui et des bons moments qu’il a passés à l’intérieur de la maison. Il est appelé comme le champion d’origine qui ne peut jamais être remplacé par qui que ce soit. Beaucoup ont dit que les légendes ne peuvent jamais être oubliées.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Ses paroles uniques, ses mots de motivation, l’égalité des sexes, ses réponses sauvages, son attitude de ne jamais abandonner, son sourire, sa solidarité avec ses amis. Les mots à l’infini sont limités pour lui, pas les qualités. Champion ek salut hai ou ek salut rhega !!!! 3Y DE GAGNANT HISTORIQUE SID pic.twitter.com/gBYyIplmTM ???? ???? ?????? (@Viru_SidHeart) 15 février 2023

Ce n’était pas une surprise que @sidharth_shukla a remporté le spectacle, il n’y avait rien d’inattendu. Le bonheur et l’euphorie que nous avons tous ressentis étaient dus au fait de voir notre foi gagner et agir dans la réalité. Vraiment la CHÈVRE, vraiment inégalée. 3Y DE GAGNANT HISTORIQUE SID pic.twitter.com/mzhAAwK1OQ Joie ? (@DoubleOverLimit) 15 février 2023

Les légendes ne peuvent jamais être oubliées 3Y DE GAGNANT HISTORIQUE SID pic.twitter.com/vW7D2xE2v0 ?????? (@anmoldeep5015) 15 février 2023

ça fait 3 ans que tu as gagné Bigboss Il ne peut jamais y avoir de gagnant comme toi, j’aimerais que tu sois là aujourd’hui tu nous manques tellement nous serons toujours fiers de toi champion !! 3Y DE GAGNANT HISTORIQUE SID pic.twitter.com/1PKwPzKhwI ?????? (@hey_honey5) 15 février 2023

Sidharth a littéralement donné au gagnant des vibrations dès le premier jour comme son aura, et littéralement tout en lui a crié GAGNANT !! ? 3Y DE GAGNANT HISTORIQUE SID pic.twitter.com/TzdvZPzs0i ?????? (@abdul_sidheart) 15 février 2023

Sidharth Shukla a clairement laissé un impact sur beaucoup et il restera à jamais dans les mémoires comme le loup solitaire de Bigg Boss. Il manque beaucoup à ses fans.