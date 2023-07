Bigg Boss : Jad Hadid, Akankha Puri à Bani J, Gaurav Chopra ; un regard sur les couples qui sont devenus intimes pour attirer l’attention

Beaucoup vont à l’extrême lorsqu’il s’agit d’exprimer leur amour et leurs sentiments pour quelqu’un de spécial. Ils ne laissent rien au hasard pour doucher l’amour. La Saint-Valentin, le 14 février approche, un jour où ‘l’amour est dans l’air’. Alors que les célébrations de la Saint-Valentin commencent une semaine avant, aujourd’hui marque le jour du baiser, un jour où les couples expriment leurs sentiments à travers un baiser. Au fil des ans, de nombreux concurrents de Bigg Boss ont échangé un baiser torride à la télévision nationale. Le jour du baiser, nous revenons sur les concurrents de Bigg Boss qui ont donné ou reçu un baiser passionné pendant leur passage.De Ieshaan Sehgal et Miesha Iyer de Bigg Boss 15, Eijaz Khan et Pavitra Punia de Bigg Boss 14 à Gautam Gulati et Diandra Soares; voici les concurrents de Bigg Boss qui se sont embrassés à la télévision nationale.